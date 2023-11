Polska otrzyma ponad 5 mld euro zaliczek z KPO. Komisja Europejska wydała pozytywną opinię RDC 21.11.2023 15:07 Komisja Europejska wydała we wtorek pozytywną opinię ws. zmienionego Krajowego Planu Odbudowy; Polska otrzyma ponad 5 mld euro zaliczek — podał resort funduszy i polityki regionalnej. Dodano, że wypłata tych środków nie jest uzależniona od realizacji kamieni milowych przez Polskę.

Siedziba Komisji Europejskiej (autor: EmDee, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

„Komisja Europejska wydała dziś pozytywną opinię nt. zmienionego KPO” — poinformował we wtorkowym komunikacie resort funduszy i polityki regionalnej. Jak dodano, chodzi o dodatkowe pożyczki na kwotę 23 mld euro, o które Polska wystąpiła 31 marca i dodatkowe 2,76 mld euro dotacji z REPowerEU, które zaprogramowano w zmienionym KPO wysłanym do KE 31 sierpnia. „Zaliczki, które Polska niebawem otrzyma to 20 proc. tej sumy, czyli ponad 5 mld euro” — przekazano.

Resort wskazał, że wypłata ponad 5 mld euro zaliczek „nie zależy od spełnienia jakichkolwiek kamieni milowych przez Polskę”.

„Wypłata tych środków to przede wszystkim efekt wielomiesięcznej pracy oraz bardzo skutecznych działań urzędników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej” — przekazał cytowany w komunikacie minister Grzegorz Puda.

Resort wskazał, że po rewizji budżet KPO powiększy się do 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Wypłata zaliczek dla Polski

Minister Puda przekazał w ubiegłym tygodniu, że wypłata zaliczek dla Polski z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wynika z zaprogramowania inwestycji i reform w nowym rozdziale KPO tj. REPowerEU. Jak dodał wówczas, budżet REPowerEU przyznaje Polsce 2,76 mld euro w części dotacyjnej i dodatkowe 22,5 mld euro w części pożyczkowej. Zaznaczył, że wypłata środków odbędzie się po podpisaniu przez ministra ds. funduszy i polityki regionalnej w grudniu umów z KE dla części dotacyjnej i pożyczkowej.

Minister poinformował wówczas, że w 2024 r. Polska otrzyma zaliczki w dwóch transzach, każda w wysokości ponad 2,5 mld euro.

Zwrócił uwagę, że Polska złożyła wniosek o rewizję KPO w terminie. Wyjaśnił, że zaprogramowanie rozdziału REPowerEU oraz rewizja pozostałych części KPO, ze względu na chociażby wzrost cen i zakłócenia spowodowane wojną na Ukrainie, to efekt realizowanych od kwietnia 2023 r. działań na poziomie technicznym, koordynowanych przez MFiPR oraz wielu rozmów z KE, w oparciu najpierw o projekt rewizji, a następnie o formalny wniosek o rewizję KPO złożony przez Polskę w sierpniu.

Dodał, że rozdział REPowerEU skupia się na kwestiach kluczowych dla transformacji energetycznej Polski.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

KE w czerwcu ub. r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak środki nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO „zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji”.

Dodano, że „Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy”.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawić, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy.

