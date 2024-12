50 sztuk amunicji rocznie na funkcjonariusza wystarczy? „Policjanci strzelają za mało” Przemysław Paczkowski 16.12.2024 06:31 Polscy policjanci strzelają za mało — ocenia wielokrotny mistrz Polski i instruktor strzelania Dominik Górski. Jak czytamy w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji, rocznie na funkcjonariusza przypada 50 sztuk amunicji. Dzieli się to na trzy szkolenia kwartalne oraz egzamin roczny. Zdaniem eksperta to niewiele.

Polscy policjanci za mało strzelają? (autor: Jacek Herok/Polska Policja/X)

Rocznie na funkcjonariusza policji przypada 50 sztuk amunicji. Dzieli się to na trzy szkolenia kwartalne oraz egzamin roczny — czytamy w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji.

Zdaniem wielokrotnego mistrza Polski i instruktora strzelania Dominika Górskiego to niewiele.

— To jest ilość, dla jakiej w ogóle nie chciałoby mi się wychodzić z domu na trening. U nas jednostka treningowa zazwyczaj zabiera około 250 sztuk amunicji. Top Polski może nawet tygodniowo zużywać około 1000 sztuk amunicji versus 50 rocznie, które zużywa przydziałowo nasz policjant — podkreśla Górski.

Przy tak niewielkiej liczbie amunicji na funkcjonariusza nasuwa się pytanie, czy to wystarczy, żeby policjant mógł podtrzymać formę strzelecką?

— Sama liczba amunicji też nie świadczy o jakości treningu. Jeżeli to jest ładnie ubrane, no to jakiś tam sens ma. Tylko tak czy inaczej, to jest nadal 50 sztuk rocznie. Może jest to podtrzymanie totalnych podstaw, ale żeby to była osoba, która posługuje się pistoletem jako narzędziem pracy przy tej ilości, no to raczej nie — mówi członek kadry narodowej podczas mistrzostw świata w 2017 roku.

Jak dodaje, nawet niektóre szkolenia przeprowadzane wśród młodzieży mają do dyspozycji większą liczbę amunicji.

— Był taki projekt realizowany z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego. Na strzelnice przychodziła młodzież i faktycznie uczyła się strzelać. Na takim pojedynczym spotkaniu zużywali więcej amunicji niż policjant w ciągu roku. Gdzieś kasa na to jest, tylko trzeba ją ukierunkować w odpowiedni sposób — podkreśla.

W 2023 roku policjanci w trakcie interwencji użyli broni 13 razy.

