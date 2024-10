Jaka pogoda we Wszystkich Świętych? Znamy prognozę na 1 listopada [SPRAWDŹ] RDC 25.10.2024 21:54 Ciepło i słonecznie. Wiemy, jaka pogoda będzie na Wszystkich Świętych. Jak informują synoptycy, na termometrach możemy zobaczyć nawet 15 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach po 1 listopada może przyjść jednak ochłodzenie.

Pogoda na Wszystkich Świętych (autor: Pixabay)

Od czwartku 31 października Polska ponownie znajdzie się w zasięgu klina wyżowego. W piątek 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych w centrum i na południu kraju powinno być pogodnie – powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.

– Od czwartku 31 października Polska ponownie znajdzie się w zasięgu klina wyżowego. Napłynie do nas cieplejsze powietrze – poinformowała meteorolożka.

Temperatura w przyszłym tygodniu wyniesie od 13 st. C na północy, około 15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na południu kraju.

Wiatr w piątek 1 listopada będzie zachodni, na ogół umiarkowany, okresami porywisty. Temperatura wyniesie od 12-13 st. C na północy, około 16 st. C w centrum, do 17-18 st. C na południu kraju.

W kolejnych dniach po 1 listopada może przyjść ochłodzenie.

Czytaj też: Kierowca zderzył się z łosiem. 33-latek w ciężkim stanie