Jest projekt w sprawie wzrostu płacy minimalnej. Będą podwyżki od stycznia?

Jest projekt w sprawie wzrostu płacy minimalnej. Od stycznia 2025 r. ma ona wynieść 4666 zł, a minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 30,50 zł.

Płaca minimalna w 2025 r. wzrośnie do 4666 zł brutto w stosunku do 4626 zł brutto proponowanych wcześniej na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 30,50 zł z 30,20 zł proponowanych wcześniej – poinformowano w najnowszej wersji projektu rozporządzenia.

„Dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia – czytamy w projekcie rozporządzenia opublikowanym w czwartek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji jako skierowany do podpisu premiera.

Kiedy decyzja ws. płacy minimalnej?

„W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2025 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. – przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji” – napisano w projekcie.

Zaznaczono w nim, że wysokości zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji były następujące: 4626 zł brutto – minimalne wynagrodzenie za pracę i 30,20 zł brutto – minimalna stawka godzinowa.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w oparciu o warunki określone w art. 5 ustawy, czyli zwiększenie ostatecznej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2024 r. (obowiązującej od dnia 1 lipca) o prognozowany, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (105 proc.) oraz zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego (1,0334) z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (111,4 proc.) a prognozowanym (107,8 proc.) wzrostem cen w 2023 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

