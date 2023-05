Pierwsze wyrzutnie HIMARS są w Polsce. Strzelanie możliwe latem Przemysław Paczkowski 15.05.2023 15:58 Pierwsze wyrzutnie HIMARS już w Polsce. W 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie zaprezentowane zostały pierwsze egzemplarze wyrzutni produkcji amerykańskiej. Nowe systemy artylerii rakietowej mają zapewnić niezbędne wsparcie ogniowe na rzecz wojsk lądowych.

7 Pierwsze wyrzutnie HIMARS już w Polsce (autor: RDC)

W poniedziałek na lotnisku wojskowym na warszawskim Okęciu szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że do Polski trafiły pierwsze amerykańskie wyrzutnie HIMARS z 20 zamówionych. Przypomniał, że wyrzutnie trafią do 16 Dywizji Zmechanizowanej, stacjonującej przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim.

- Te wyrzutnie sprawdziły się w boju m.in. w Ukrainie - mówił wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - Naszą ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby wzmocnić w jak największym stopniu Wojsko Polskie. Wiemy, bo obserwujemy to, co dzieje się na Ukrainie i że artyleria odgrywa kluczową rolę - tłumaczył.



- Wyrzutnie trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej - mówił Szef Zarządu Wojsk Rakietowych pułkownik Grzegorz Potrzuski. - To jest historyczny moment w rozwoju wojsk rakietowych i artylerii. To jest też moment, w którym rozpoczynamy odtwarzanie po 18 latach wojsk rakietowych. Naszą ambicją jest, aby na początku trzeciego kwartału przeprowadzić pierwsze strzelanie wyrzutnią HIMARS - wskazał.





W 2019 r. MON zamówiło 20 wyrzutni – w tym dwie ćwiczebne – systemu wieloprowadnicowych wyrzutni artylerii rakietowej na podwoziu kołowym M142 HIMARS oraz sprzęt towarzyszący. Wartość umowy wyniosła 414 mln dolarów. Wraz z wyrzutniami strona polska zamówiła amunicję bojowa GMLRS o zasięgu ok 70 km i ATACMS o zasięgu do 300 km oraz ćwiczebnej (LCRRPR), pojazdy dowodzenia i wozy zabezpieczenia technicznego. Umowa przewiduje również wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne.

