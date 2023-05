800 zamiast 500+, bezpłatne leki i brak opłat za autostrady. Premier: zajmiemy się tym na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów RDC 14.05.2023 15:59 Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości - zapowiedział w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o m.in. zwiększenie kwoty świadczenia dla rodziców, bezpłatne autostrady czy darmowe leki dla niektórych grup wiekowych.

Z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i najważniejszych polityków ugrupowania w Warszawie odbyła się dwudniowa konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. Podczas wydarzenia "wykuwano" propozycje programowe partii rządzącej na zbliżające się wybory.

800 plus

W trakcie wystąpienia ogłosił trzy konkrety.

- Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus – oświadczył Kaczyński.

Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin.

Bezpłatne leki

Kolejna propozycja to wprowadzenie „w bardzo krótkim czasie” bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia. - Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji- zaznaczył.

Lider PiS dodał, że bezpłatne leki będą też dotyczyły dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Bezpłatne autostrady

Kaczyński zapowiedział też zniesienie opłat za przejazd aut osobowych autostradami.

- Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dla bardzo wielu ludzi dolegliwa, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy – zapowiedział lider PiS.

- Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy – dodał Kaczyński.

Szef PiS zastrzegł, że nie są to "ostatnie konkrety na te wybory". - Przed nami kolejne spotkania, a na nich kolejne propozycje - zapowiedział.

Reakcja premiera

"Programowy ul to konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski! Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na #KonwencjaPiS.Dla polskich rodzin! Dla ich dobrobytu! Dla ich szczęścia! Wygramy!" - napisał na Twitterze szef polskiego rządu.

