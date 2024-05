Szczerba: Złożę wniosek do sądu o ukaranie Obajtka za niestawienie się przed komisją RDC 28.05.2024 10:31 Były prezes Orlenu nie stawił się na przesłuchanie przed komisją śledczą do spraw afery wizowej. – Złożę wniosek do sądu o ukaranie Daniela Obajtka – powiedział w „Poranku RDC” przewodniczący komisji Michał Szczerba. Parę godzin później w czasie posiedzenia komisji jej członkowie zdecydowali o wystąpieniu do Sądu Okręgowego o nałożenie na byłego prezesa Orlenu kary porządkowej.

Posiedzenie komisji śledczej ds. afery wizowej (autor: Marcin Obara/PAP)

Michał Szczerba zapowiedział w „Poranku RDC”, że jeśli Daniel Obajtek nie stawi się dziś przed komisją do spraw afery wizowej, to złoży do sądu wniosek o ukaranie byłego szefa Orlenu.

Obajtek miał stawić się przed komisją o godz. 10:00, jednak nie pojawił się na przesłuchaniu.

– Jeżeli on nie stawi się, jeżeli on będzie dokonywał obstrukcji działań komisji, która finalizuje swoje prace, to jest jeden z ostatnich wątków, który chcemy wyjaśnić, to oczywiście będzie dzisiaj mój wniosek do sądu o ukaranie Daniela Obajtka. Maksymalna kara pieniężna, którą może wykorzystać sąd, to 3 tysiące złotych. To tylko pierwszy krok, który dzisiaj podejmiemy – zapowiedział w Radiu dla Ciebie Szczerba.

W czasie dzisiejszego posiedzenia komisja śledcza zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie 3 tys. zł kary porządkowej Daniela Obajtka za niestawienie się, bez usprawiedliwienia, na przesłuchanie.

Obajtek zostanie wezwany ponownie, na 5 czerwca na godz. 15:00, po przesłuchaniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Oświadczenie Obajtka

Daniel Obajtek wydał dziś rano oświadczenie w związku przesłuchaniem przed komisją ds. afery wizowej. Napisał w nim m.in., że o zaproszeniu do udziału w przesłuchaniu dowiedział się z informacji medialnych. „Formalnie nie zostałem powiadomiony o tym przesłuchaniu” – napisał.

Dodał, że termin jego wysłuchania powinien zostać wyznaczony na czas po kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Poda również informację na temat adresu doręczenia informacji o przesłuchaniu – ma to być adres jego pełnomocnika.

Siedem adresów zamieszkania Obajtka?

Michał Szczerba powiedział w RDC, że Daniel Obajtek ma siedem adresów zamieszkania, a pod każdym z nich był listonosz z wezwaniem oraz policja.

– Okazało się, że w tym mieszkaniu, pod tym adresem, który Daniel Obajtek deklarował, że tam zamieszkuje, nie mieszka od grudnia 2023 roku. Ani była żona, ani kuzynka, ani wszystkie odwiedzane osoby, nie miały pojęcia, gdzie jest ich bliski – powiedział przewodniczący komisji ds. afery wizowej.

Zgodnie z ustawą o sejmowych komisjach śledczych w przypadku, gdy osoba bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie komisji, bez zezwolenia komisji opuści miejsce czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnie uchyli się od złożenia zeznań lub złożenia przyrzeczenia, komisja może zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej.

Do postępowania w takiej sprawie oraz wykonania orzeczonej kary porządkowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.

