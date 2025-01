Orlen do końca 2030 r. planuje zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla RDC 09.01.2025 11:52 Do końca 2030 r. Orlen planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej z węgla, a do 2035 r. odejść od wykorzystania węgla w ciepłownictwie – poinformowała spółka w czwartek. Wskazano, że pozwoli to m.in. zredukować emisję dwutlenku węgla w segmencie Energy o 55 proc.

PKN Orlen w Płocku (autor: Fot.Dominik Dziecinny/Płock)

Orlen ogłosił w czwartek nową strategię Grupy do 2035 r. Koncern poinformował, że do końca 2030 roku planowane jest zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla, natomiast do 2035 r. pełne odejście od produkcji energii z aktywów węglowych w ciepłownictwie.

„W efekcie Spółka podtrzymuje cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku (...) zgodnie z Porozumieniem paryskim” – wskazano w komunikacie spółki.

Płocki koncern podał też, że do 2035 r. względem bazowego 2019 r. zamierza ograniczyć emisję dwutlenku węgla w ujęciu absolutnym o 25 proc. w segmentach Upstream & Supply oraz Downstream do poziomu 12,5 mln ton CO2e, zredukować intensywność emisji dwutlenku węgla w segmencie Energy o 55 proc. do poziomu 170 kg CO2e/MWh oraz obniżyć intensywność emisji dwutlenku węgla (NCI) o 15 proc., do poziomu 67 g CO2e/MJ.

