Od września nowe przepisy. Ekspert w Polskim Radiu RDC o przygotowaniu firm do ochrony sygnalistów

Unijna dyrektywa, wprowadzona w Polsce poprzez „Ustawę o ochronie sygnalistów", wymaga zmiany w podejściu do zgłaszania nieprawidłowości w organizacjach i firmach. Wejdzie ona w życie 25 września. Jakie firmy będą musiały się dostosować oraz kto może zostać sygnalistą? O tym mówił na antenie Polskiego Radia RDC psycholog biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem w relacjach do rynku korporacyjnego Piotr Ciszek.

Piotr Ciszek w Polskim Radiu RDC o ochronie sygnalistów (autor: RDC)

Od września nowy obowiązek dla firm — sygnaliści muszą być pod ochroną. Przepisy wchodzą w życie 25 września.

Psycholog biznesu współpracujący z Uniwersytetem SWPS Piotr Ciszek mówił w Polskim Radiu RDC, jakie firmy będą musiały się dostosować.

— Te, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. One mają obowiązek wdrożyć system, wdrożyć procedury, regulaminy, tak naprawdę rozwiązujące problemy dotyczące naruszeń prawa unijnego. Pojawia się jeszcze znak zapytania, od kiedy liczyć tych 50 pracowników, czy od momentu wejścia ustawy, czy od 1 stycznia, ale to są kwestie, które jeszcze prawnicy gdzieś tam mają okazję domykać i będziemy mieli pewnie jasność lada dzień — tłumaczył Ciszek.

Zobligowane do ochrony sygnalistów będą też wszystkie podmioty sektora publicznego w gminach i powiatach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Sygnalista — kto to?

Ekspert wytłumaczył na antenie Polskiego Radia RDC, kim jest sygnalista.

— To ktoś, kto informuje o nieprawidłowościach prawa unijnego, o tym, że ktoś wokół nas, w naszej organizacji, w firmie łamie prawo unijne. Kluczowym rozwiązaniem w samych sposobach wdrażania procedur jest to, żebyśmy mogli rozmawiać z samym sygnalistą, żebyśmy mogli pozyskiwać dokładniejsze informacje, bo jeżeli komuś wydaje się, że coś jest naruszeniem prawa unijnego, no to przekazuje tę informację dalej, jak ktoś do niego musi wrócić z tą informacją — wyjaśniał Ciszek.

Kto może zostać sygnalistą?

Sygnalistą będzie mógł zostać nie tylko pracownik, pracownik tymczasowy czy zleceniobiorca, ale również, przedsiębiorca, prokurent, wspólnik.

Co istotne, sygnalistą będzie mogła zostać nie tylko osoba pozostająca w zatrudnieniu w momencie dokonania zgłoszenia, ale również osoba jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy (innego stosunku zatrudnienia) lub już po ustaniu takiego stosunku, m.in. kandydat do pracy, czy też były pracownik.

Unijna dyrektywa przewiduje, że wymienieni przedsiębiorcy i urzędy są zobligowane przyjąć procedury przyjmowania i rozpatrywania tych zgłoszeń oraz zapewnić efektywną ochronę sygnalistów w danej organizacji.

— To nie może być system oparty o skrzynkę, do której wrzucamy nasze problemy, albo przekazujemy informacje po prostu, czy mail, którym wysyłamy i zapominamy o temacie, tylko najlepiej, żeby to był komunikator. Najlepiej, żeby to była forma dyskusji i rozmowy z osobą, która zgłasza jakiś problem i wtedy możemy sprecyzować i oddać w ręce właściwych ludzi po drugiej stronie — mówił ekspert.

Czyli prawników, HR-owców, czy osób z działu finansów.

