Minister R. Sikorski: Telefon D. Trumpa do W. Putina był błędem RDC 15.02.2025 17:54 Nie mamy wątpliwości, że zagrożenie dla Europy to Rosja Władimira Putina – powiedział w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski. Taką samą opinię wyraziła szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

Radosław Sikorski (autor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA)

„W Polsce nie mamy wątpliwości, że zagrożenie dla Europy, liberalnej demokracji i przyzwoitości pochodzi od putinowskiej Rosji” – podkreślił Radosław Sikorski, odnosząc się do piątkowej wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na temat zagrożeń dla Europy. Vance powiedział, że największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale zagrożenie od wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z najbardziej podstawowych wartości.

Szef polskiej dyplomacji ocenił, że telefon prezydenta Donalda Trumpa do Władimira Putina był błędem, ponieważ działa na korzyść Kremla i osłabia morale na Ukrainie.

Według Sikorskiego obecnie mamy do czynienia z kryzysem, który jest wynikiem tego, że Europa „korzystała z dywidendy pokoju zbyt długo”.

„Trump powinien słuchać Polski”

Minister poinformował też, że prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił europejskich liderów na niedzielę do Paryża, by rozmawiać o zaistniałej sytuacji.

Szef MSZ RP ocenił, że „od tego, w jaki sposób zakończy się wojna w Ukrainie, zależy wiarygodność USA, nie tylko administracji Donalda Trumpa”. „Jeśli Putinowi uda się podporządkować Ukrainę, będzie to sygnał dla Chin, że mogą odzyskiwać to, co uważają za zbuntowaną prowincję. To miałoby bezpośrednie konsekwencje dla strategii USA i systemu sojuszy i – możliwe – dla przyszłości Tajwanu” – kontynuował, pytany o to, co powiedziałby Trumpowi.

Baerbock, odpowiadając na to samo pytanie, oświadczyła m.in., że Trump powinien słuchać Polski i nie powtarzać błędu Niemiec, które nie słuchały wystarczająco dokładnie ostrzeżeń Warszawy na temat gazociągu Nord Stream 2.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Podczas panelu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Sikorski odniósł się też do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył, że „Ukraina już ma gwarancje (bezpieczeństwa), które okazały się puste”.

Przypomniał, że Kijów pozbył się arsenału jądrowego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, które jednak okazały się nieskuteczne. Ocenił, że w stosunkach międzynarodowych „nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż pusta gwarancja”.

„Jeśli chcemy dawać gwarancje, musimy podchodzić do tego poważnie” – dodał.

Baerbock oświadczyła, że "to dla Europy moment egzystencjalny, w którym Europa musi powstać". „Trzy lata temu, gdy wszyscy, zwłaszcza prezydent Rosji, również nie doceniali Europy, (...) pokazaliśmy naszą odpowiedź: że Europa musi być silna i odważna. Trzy lata później, dziś, jesteśmy znów w dokładnie tym samym momencie. Naszą odpowiedzią jest zjednoczona Europa” – oświadczyła szefowa MSZ Niemiec.

„Nie będzie pokoju w Europie, jeśli to nie jest pokój europejski” – dodała. „Będziemy stać u boku Ukrainy tak długo, jak trzeba, bo będziemy zawsze opowiadać się za europejskim pokojem” – zapewniła Niemka.

Wojna hybrydowa

Zaznaczyła też, że Rosja prowadzi przeciwko Europie wojnę hybrydową, czego skutki można zaobserwować podczas procesów wyborczych, także w Niemczech. Jak dodała, w rosyjską strategię wpisuje się wsparcie niemieckiej skrajnej prawicy.

Brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy powiedział, że będzie zachęcał prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, by pogłębili partnerstwo w przyszłości.

Lammy wyraził opinię, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy przed agresją Rosji jest zaangażowanie amerykańskiego przemysłu, biznesu i zdolności obronnych. „To sprawi, że Putin będzie uważał” – dodał.

Lammy zauważył, że obecnie 23 państwa NATO wydają ponad 2 procent PKB na obronność. Podkreślił: „Wiemy wszyscy, że trzeba to zwiększyć”.

Zadeklarował: „Zjednoczone Królestwo absolutnie zobowiązuje się do 2,5 procent i wejdziemy na tę ścieżkę w ciągu kilku miesięcy”.

Czytaj też: W polskich aresztach i więzieniach przebywa ponad 2,5 tys. cudzoziemców