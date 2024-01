Prawie 17,5 tys. zł za metr kwadratowy. Mieszkańcy Warszawy o cenach mieszkań: to nierealne kwoty Adam Abramiuk 25.01.2024 16:16 Nawet 17 400 zł za metr kwadratowy za mieszkanie w Warszawie. Jak wynika z raportu Rankomat, ceny mieszkań osiągają historyczne wyniki. Obecnie młodzi ludzie w stolicy mają niewielkie szanse na kupienie mieszkania. Jak podkreślali naszemu reporterowi, ceny są nierealne.

Ceny mieszkań zbyt wysokie? (autor: pexels)

W Warszawie, Gdańsku i Krakowie średnie ceny mieszkań przekroczyły 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Jak wynika z raportu Rankomat, są to historyczne wyniki. — Spodziewamy się dalszego wzrostu cen i kolejnych rekordów — mówi ekspert Konrad Pluciński. Zdarzają się już ceny za metr dobiegające 17,5 tys. zł.

— Najdrożej jest w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, gdzie średnie ceny mieszkań przekroczyły 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy i zmierzają w kierunku 20 tysięcy złotych — przekazuje Pluciński.

Najniższe ceny za metr kwadratowy

Najtańsze mieszkania były w Grodzisku Wielkopolskim. Tam za mieszkanie z rynku wtórnego trzeba zapłacić 6600 zł za mkw.

Jak dodaje ekspert, nie ma dobrych informacji dla osób, które planują zakup nieruchomości.

— Spodziewamy się dalszego wzrostu cen i kolejnych rekordów. Chociaż program bezpieczny kredyt 2 procent nie jest już dostępny, to w dużym stopniu wydrenował on rynek z lokali na sprzedaż. Dodatkowo deweloperzy oddadzą w tym roku mniej nowych mieszkań do użytku, niż miało to miejsce w 2023 roku — tłumaczy Pluciński.

Najszybsze tempo wzrostu cen odnotowano w Katowicach. Na rynku wtórnym nawet o 47 proc. Z kolei na rynku pierwotnym rekordzistą był Toruń. Koszty wzrosły o 32 proc.

Młodych nie stać na mieszkanie?

Młodzi ludzie w Warszawie mają obecnie małe szanse na własne cztery ściany. — Nie kupię mieszkania, bo zwyczajnie mnie nie stać — powiedział naszemu reporterowi jeden z mieszkańców.

Jak wskazuje najnowszy ranking cen przygotowany przez portal Sonar Home średnia cena mieszkań w stolicy wynosi blisko 14700zł za m2.

W Śródmieściu średnia cena to 20 tys. zł. za m2. Rekordowe 32 tys. zł za m2 trzeba zapłacić w okolicy Ronda ONZ.

Najtańszą dzielnicą w stolicy jest Rembertów. Za m2 trzeba tam zapłacić około 10785 zł. Na drugim miejscu jest Białołęka a trzeci Wawer.

Z kolei najtańsze mieszkania są przy ul. Ostoja. Tam za metr kwadratowy trzeb zapłacić ok. 10 tys. zł.

Czytaj też: Dramatyczny stan Lizbońskiej na Saskiej Kępie. Kierowcy obawiają się o swoje auta