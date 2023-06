„Prawo powinno też chronić najemców”. Patologie na rynku najmu mieszkań Jerzy Chodorek 13.06.2023 10:03 W Warszawie wciąż dochodzi do prób tzw. dzikich eksmisji, gdzie właściciele mieszkań próbują siłą wyrzucić lokatorów z czterech ścian. Z drugiej strony pojawiają się też oszustwa ze strony nieuczciwych najemców. W audycji „Jest sprawa” odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie lokatorów i wynajmujących.

Pierwsze spotkanie w sprawie lokatorów i osób wynajmujących mieszkania na antenie RDC. (autor: Pexels)

W audycji „Jest sprawa” na antenie Radia dla Ciebie obyło się pierwsze spotkanie w sprawie lokatorów i osób wynajmujących mieszkania. Organizatorem było Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Agata Malczyk-Wołkowska z Ruchu Obywatelskiego Zjednoczonych Wynajmujących, powiedziała w RDC, że wynajmujący chcą, aby przepisy lepiej chroniły ich interesów.

— Drobni wynajmujący padają ofiarami grup osób, które my nazywamy oszustami na rynku mieszkaniowym. To są osoby, które podpisują umowy najmu, świadome swoich praw i świadome tego, że na przykład będą płacić przez miesiąc lub dwa, a później zaprzestaną płacenia za lokal — wyjaśnia Malczyk-Wołkowska.

Jak stwierdziła Zenobia Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów, prawo powinno chronić również najemców.

— My z całą pewnością będziemy uczestniczyć w tych rozmowach i przestawiliśmy też jako Komitet Obrony Praw Lokatorów nasze postulaty, dotyczące przede wszystkim ochrony przed dzikimi eksmisjami, przed nieuprawnionymi metodami, po które bardzo często sięgają właściciele — poinformowała Żaczek.

Działacze społeczni skrytykowali organizację pierwszego spotkania. Według nich zabrakło moderatora.

Na antenie Radia dla Ciebie deklarację złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki. Obiecał, że postarają się to zmienić.

— Z tego co rozmawiałem z Ministerstwem Rozwoju przed programem, to taki pomysł jest rozważany. Ja podczas spotkania inauguracyjnego wskazałem, że dobrze by było, aby to spotkanie było nie jako jedyne, ale pierwsze z cyklu — oznajmił Lisiecki.

Więcej o postulatach właścicieli mieszkań można znaleźć na stronie: zjednoczeniwynajmujacy.pl

Posłuchaj całej audycji: Jest sprawa „Prawa lokatorów i wynajmujących mieszkania”