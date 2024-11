M. Kierwiński: w ciągu dwóch dni zaliczki trafią do powodzian RDC 26.11.2024 14:29 W ciągu dwóch najbliższych dni pieniądze w formie zaliczek trafią do poszkodowanych powodzian — wynika z wtorkowej wypowiedzi pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi Marcina Kierwińskiego na konferencji w Głuchołazach.

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński (autor: PAP/Krzysztof Świderski)

— Chcielibyśmy, aby te zasiłki trafiały do osób poszkodowanych szybciej, (...) żeby ludzie mogli jak najszybciej z tych pieniędzy skorzystać. Dlatego wpisaliśmy do ustawy powodziowej (...) system zaliczkowy. To znaczy, że każdy, kto złoży wniosek, w ciągu trzech dni otrzyma 50 tys. zł zaliczki — powiedział pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński na konferencji w Głuchołazach.

— Już dzisiaj wniosek o 500 takich wypłat trafi do wojewody, wojewoda przeleje te pieniądze, bo te pieniądze są zabezpieczone i pewnie. W ciągu (kolejnych) dwóch dni, czyli jutro - pojutrze te pieniądze trafią do poszkodowanych — dodał.

W poniedziałek kancelaria prezydenta poinformowała o podpisaniu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Zmiany zawarte w noweli mają m.in. umożliwić wszystkim wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej poszkodowanym gminom i powiatom skorzystanie z dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań własnych. Do tej pory samorządy musiały zapewnić 20-procentowy wkład własny.

To druga nowelizacja ustawy powodziowej. Rząd w pracach nad projektem przypominał, że na jej kształt wpłynęły doświadczenia samorządów, ministerstw i pełnomocnika rządu do spraw usuwania skutków powodzi Marcina Kierwińskiego.

