3,5 mld zł na CPK i 1,5 mld zł na uczelnie. Premier poinformował o dofinansowaniach RDC 26.11.2024 13:04 Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł na projekt CPK w formie papierów skarbowych; te pieniądze dofinansują spółkę - poinformował we wtorek premier Donald Tusk. Dodał, że pieniądze trafią m.in. na prace związane z projektowaniem terminala lotniska i dworca kolejowego. Donald Tusk poinformował również, że przekaże 1,5 mld zł na uczelnie wyższe.

Donald Tusk (autor: PAP/Rafał Guz)

Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł (na projekt CPK - PAP). To są papiery skarbowe i te pieniądze dofinansują spółkę. Będzie to związane z pracami projektowymi dla terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego, strefy Air site i Land site oraz sieci przyłączy i prace przygotowawcze dla budowy portu lotniczego CPK - powiedział we wtorek premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów.

Dodał, że są to "decyzje charakterze finansowym", które powinny po części rozwiać "wątpliwości czy dezinformacje dotyczące przyszłości projektu" związanego z budową lotnika pod Baranowem.

1,5 mld zł na rzecz polskich uczelni wyższych

Podjąłem decyzję o przeznaczeniu 1,5 mld zł na rzecz polskich uczelni wyższych - powiedział też Tusk. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o inwestycje w badania naukowe, inwestycje prostudenckie i modernizację budynków.

Tusk przyznał, że te pieniądze "nie rozwiążą wszystkich problemów polskiej nauki i środowiska akademickiego, ale to jest na pewno bardzo poważne wsparcie".

Dodał, że wraz z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Dariuszem Wieczorkiem podjęli tę decyzję, aby "wyrównać choć trochę krzywdy i niesprawiedliwości, jakie spotkały środowisko akademickie, uniwersyteckie i naukowe za poprzedniej władzy".

