Czy CPK powstanie? Dziś premier Donald Tusk ma ogłosić decyzję RDC 26.06.2024 06:31 Premier Donald Tusk, wraz z innymi przedstawicielami rządu, ma zakomunikować w środę na konferencji prasowej decyzję ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Premier Donald Tusk (autor: Kancelaria Premiera/X)

O tym, że do końca czerwca zaprezentowana zostanie przyszłość polskich przedsięwzięć kolejowych oraz lotniczych, w tym Centralnego Portu Komunikacyjnego, premier Donald Tusk mówił na początku miesiąca. - Wszyscy zainteresowani poznają nasze plany i to w szczegółach, w detalach (...), tak żebyście państwo zobaczyli wszystko jak pod mikroskopem, jaka przyszłość czeka tę inwestycję - zapowiadał wówczas szef rządu.

Dziś konferencja premiera

Podsekretarz stanu w KPRM Agnieszka Rucińska przekazała dziś, że premier Donald Tusk, wraz z innymi przedstawicielami rządu, wystąpią na konferencji prasowej, na której zakomunikują decyzję ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek, pytany w poniedziałek przez dziennikarzy o przyszłość CPK podkreślał, że rząd nie rezygnuje z projektu, ale go urealnia.

- Wszystkie kluczowe procesy nie zostały zatrzymane, dalej optymalizujemy projekt części lotniskowej, czyli budowy lotniska. Optymalizujemy część kolejową, czyli absolutnie nie można powiedzieć, że rezygnujemy z tego projektu, my go tylko urealniamy – mówił.

Doprecyzował, że "urealnienie" projektu CPK ma dotyczyć m.in. liczby pasażerów, przebiegu tras i kolejności realizacji poszczególnych tras kolejowych. Przekazał, że nowej koncepcji można się spodziewać "na dniach".

Pod koniec kwietnia br. Polskie Port Lotnicze podały, że realnym terminem, kiedy CPK zacznie funkcjonować, jest 2035 r. Oceniły, że podawana przez poprzednie władze data 2028 r. "była myśleniem życzeniowym".

Politycy o CPK

CPK to nie tylko lotnisko – to planowany węzeł przesiadkowy, który ma powstać w Baranowie, między Warszawą a Łodzią.

PRZYSZŁOŚĆ CPK | START TYGODNIA | POSŁUCHAJ AUDYCJI

Jak mówił w audycji „Start tygodnia” podsekretarz stanu w KPRM Marek Krawczyk z Polski 2050, ważne są głównie linie kolejowe.

– Koleje to kluczowy element tej inwestycji. Można nawet uznać, że dopiero pewnym zwieńczeniem całego projektu ma być lotnisko. Musimy się zastanowić, jak ten projekt ma dalej funkcjonować – powiedział.

Z kolei senator PO Kazimierz Kleina powiedział, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, pytanie tylko kiedy.

– Pewnie to lotnisko powstanie, chociaż perspektywa zbudowania CPK jest dużo dalsza, niż zakładano pierwotnie. Dzisiaj mówi się, że to może być rok 2035, jest to więc dość odległa perspektywa. A i to trudno powiedzieć, że będzie możliwe, patrząc jak w innych krajach, z dużo większymi możliwościami, budowane są tego typu lotniska – zauważył.

Wiesław Różyński z PSL zaś powiedział, że jeśli dokumenty będą dobrze przygotowane, to terminy zostaną dotrzymane. Jego zdaniem audyty i nadzór są jednak bardzo potrzebne.

– Na tym etapie można jeszcze usunąć pewne błędy. Otrzymujemy różnego rodzaju informacje odnośnie do linii kolejowych, czy one będą wszystkie realizowane zgodnie, czy nie. Ja jako samorządowiec wiem, że na terenie województwa lubelskiego te projekty nie były dobrze przemyślane – powiedział.

Stołeczna radna Martyna Jałoszyńska z Lewicy dodała natomiast, że linie kolejowe są kluczowym elementem tego projektu i trzeba je dobrze przemyśleć.

– Nie chodzi tylko o linie do największych aglomeracji, ale również o miasta powiatowe. To tam mieszkają miliony ludzi i to oni przede wszystkim potrzebują być dobrze skomunikowani. CPK miało obejmować między innymi linie między Ostrołęką a Łomżą i Giżyckiem i to są miejscowości, dla których ten projekt jest kluczowy – zauważyła.

Z kolei poseł PiS Kazimierz Smoliński podkreślił, że w przypadku CPK nie ma mowy o gigantomanii.

– Bardzo wielu Polaków uważa, że taki projekt powinien powstać. Myśmy przedstawili analizę, która jednoznacznie wskazała, że korzyści dla Skarbu Państwa mogą wynieść 200 miliardów do mniej więcej 2060 roku – powiedział.

Projekt CPK obejmuje budowę 12 nowych szybkich tras kolejowych, łączących różne regiony Polski z Warszawą i CPK, co łącznie daje prawie 2000 km nowych linii kolejowych. Samo lotnisko ma obsługiwać początkowo 40 mln pasażerów rocznie, a docelowo 60 mln. Inwestycja miałaby być gotowa w 2035 r.

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek, pytany przez dziennikarzy o przyszłość CPK, mówił ostatnio, że „kluczowe procesy nie zostały zatrzymane”, a projekt wymaga urealnienia. Od lipca spółka przechodzi pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury.

Czytaj też: Premier o handlarzach fentanylem: To dopiero początek pościgu, dopadniemy ich