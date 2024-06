Premier o handlarzach fentanylem: To dopiero początek pościgu, dopadniemy ich RDC 25.06.2024 13:07 Donald Tusk zapowiedział rozprawę z handlarzami fentanylem. Dziś policja poinformowała o zatrzymaniu kilku osób, wśród których jest mężczyzna zwany "Duchem", który miał rozprowadzać tę substancję w Żurominie. - To dopiero początek pościgu, dopadniemy ich - powiedział premier w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Rafał Guz)

Donald Tusk zapowiedział rozprawę z handlarzami narkotyków. To po tym, jak dziś policja poinformowała o zatrzymaniu kilku osób, wśród których jest mężczyzna zwany "Duchem", który miał rozprowadzać tę substancję w Żurominie.

- Fentanyl, duch, Żuromin - to słowa symbole. Symbole tej trucizny XXI wieku, jakim jest właśnie fentanyl i innego typu narkotyki, które zbierają śmiertelne żniwo na całym świecie i zaczynają także w Polsce. Kiedy 10 dni temu poprosiłem o spotkanie prokuratora generalnego, minister zdrowia, szefów policji, miałem tylko jeden komunikat. Musicie ich dopaść - mówił w filmie na platformie X premier.



Donald Tusk zapowiedział też kolejne skuteczne akcje uderzające w biznes narkotykowy:

- Ta akcja z dzisiaj, kiedy zatrzymano pięć osób w tym osławionego „ducha” jest zaledwie początkiem tego wielkiego pościgu za wszystkimi, którzy narażają na chorobę, na śmierć nasze dzieci, młode Polki, młodych Polaków, bo to przede wszystkim ich dotyczy. I to jedno zdanie, musicie ich dopaść, ono będzie towarzyszyło naszej pracy każdego dnia. Nikt, kto w Polsce zajmuje się tym przeklętym biznesem narkotykowym nie pozostanie bezpieczny. Gwarantuję Wam to - wskazał.

Wśród zatrzymanych kobiety

Spośród czterech osób podejrzewanych o handel fentanylem, dwie to kobiety - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Zostali zatrzymani dziś w Żurominie i na terenie województwa lubelskiego.

- Wśród pozostałych jest m.in. 55-letni mężczyzna, którego nazywano „żuromińskim duchem” - mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. - Dzisiaj przy czterech osobach zabezpieczyliśmy ponad 300 plastrów, zawierających fentanyl. Cały czas trwają czynności, a dzisiejsze czynności wykonywane były w Żurominie i na terenie województwa lubelskiego - wyjaśniała.





Piąta osoba, którą rano też zatrzymano nie usłyszy zarzutów, będzie miała status świadka.

W trakcie dzisiejszej realizacji sprawy dot. nielegalnego obrotu fentanylem @PolicjaMazowsze wspierali https://t.co/RnlHhsg6QP. policjanci z SPKP w Lublinie i SPKP w Gdańsku. Wśród zatrzymanych są 2 kobiety i 55-latek z Żuromina. pic.twitter.com/7fL4IwQDj0 — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) June 25, 2024

Dziś możliwe zarzuty?

Podejrzewani zostaną dzisiaj przetransportowani do Prokuratury Rejonowej w Mławie. Czynności z ich udziałem zaczną się w godzinach południowych.

- Czynności z ich udziałem zaczną się w godzinach południowych, mogą potrwać do godzin wieczornych lub nawet do jutra - powiedział Prokurator Rejonowy Marcin Bagiński. - Mamy na to 48 godzin. Kwestia tego, ile mojej wydolności, jak wiele poszczególne osoby mają do powiedzenia. I tego, że te czynności wykonujemy je w jakiś porach do 22 - wskazał.

- Pierwsze zatrzymania w sprawie handlu fentanylem w Żurominie odbyły się w maju - dodała Kucharska. - Sprawę tę prowadzimy już od kilku miesięcy. Pierwsze zatrzymania miały miejsce pod koniec maja. W pobliżu Żuromina zatrzymaliśmy dwóch mężczyzn - powiedziała.







Fentanyl to silny lek przeciwbólowy i substancja o działaniu narkotycznym. Jest 50 razy silniejszy od heroiny.

Czytaj też: Zapotrzebowanie na krew większe. Centrum krwiodawstwa apeluje