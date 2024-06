Zapotrzebowanie na krew większe. Centrum krwiodawstwa apeluje Iwona Rodziewicz-Ornoch 24.06.2024 17:22 Potrzebna krew. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie kończą się zapasy A RH- i 0 Rh-. Zapotrzebowanie w wakacje jest większe niż zwykle - mówi Magdalena Gudzińska-Adamczyk z centrum.

Akcja krwiodawstwa (autor: GOV)

Niskie zapasy grup A RH- i 0 Rh- w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Pracownicy apelują, by oddawać krew.

- Zapotrzebowanie na nią w wakacje jest większe niż zwykle - zaznacza Magdalena Gudzińska-Adamczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. - W momencie, kiedy zdarza się więcej wypadków, bo więcej podróżujemy, bo chętnie bierzemy udział w różnych aktywnościach sportowych, to zapotrzebowanie jest jeszcze większe niż zwykle. Dlatego apelujemy o to, żeby zgłaszały się do nas osoby zarówno takie, które są stałymi krwiodawcami, jak również osoby, które chciałyby krwiodawcami zostać. Dzięki temu będziecie Państwo mieli możliwość uratować czyje się życie - mówi.



- Lato to jest zawsze sytuacja, kiedy tych dawców jest mniej, bo wyjeżdżają studenci, bo stali krwiodawcy wyjeżdżają na wakacje, bo nawet jeżeli jedziemy na wakacje do Europy, to są takie momenty, gdzie jest konieczne odroczenie oddawania krwi do celów leczniczych ze względu na narażenie na różne choroby zakaźne, które występują, więc na pewno bardzo nam potrzeba nowych krwiodawców - dodaje Gudzińska-Adamczyk.

Przywileje dla krwiodawców

Choć teraz najbardziej brakuje A RH- i 0 Rh-, to warto oddawać krew każdej grupy.

- Stany poszczególnych grup krwi potrafią zmieniać się z godziny na godzinę - dodaje Gudzińska-Adamczyk. - Wystarczy jakiś jeden masowy wypadek, np. wypadek autokaru, gdzie mamy wiele osób, które będą potrzebowały transfuzji, żeby te nasze stany się pozmieniały, ale na pewno brakuje grupy 0 RHD- i A RHD- w tej chwili. Mamy bardzo skromne zapasy - mówi.

- Osoby, które zostaną honorowym krwiodawcą mogą liczyć na szereg przywilejów - mówi. - Dwa dni wolne od pracy z przysługującym pełnym wynagrodzeniem, bo to nie jest zwolnienie lekarskie. Krwiodawca może także odliczać sobie na koniec roku od podatku kwotę, którą ustala minister zdrowia, zwolnienie z opłat za komunikację miejską, darmowe albo tańsze bilety na różne atrakcje kulturalne, turystyczne, a nawet zniżki do restauracji czy sklepów - wskazuje.





Krwiodawcą może zostać osoba pełnoletnia i zdrowia. Żeby zostać honorowym krwiodawcą trzeba oddać w przypadku kobiet 5 litrów krwi, a w przypadku mężczyzn 6.

