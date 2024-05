Czy alkohol w Polsce podrożeje? Petycja ws. minimalnych cen trafiła do resortu zdrowia Adrian Pieczka 22.05.2024 07:34 Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich apeluje do władz państwowych o wprowadzenie minimalnych cen na alkohol. Złożyli w tej sprawie petycję do komisji senackiej. – Zaczynamy od ceny, ponieważ, gdy cenę się zwiększy, a zmniejszy dostępność, to spożycie spadnie – mówi prezes MZSA Bogdan Urban.

Ceny alkoholu w Polsce za wysokie? (autor: RDC)

Do komisji senackiej wpłynęła petycja od Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich w sprawie wprowadzenia minimalnych cen za alkohol. Zawiera postulaty, aby minimalna cena za 10 gramów czystego alkoholu wynosiła 2,5 zł i była podnoszona wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Petycja została skierowana do ministerstwa zdrowia na zaopiniowanie, a Związek podkreśla, że według badań spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież w Polsce sytuacja jest katastrofalna.

– Inicjacja alkoholowa w Polsce zaczyna się w wieku 12 lat, a wynika z trzech podstawowych elementów generujących spożycie: ceny, dostępności i reklamy. Zaczynamy od ceny, ponieważ, gdy cenę się zwiększy, a zmniejszy dostępność, to spożycie spadnie – mówi prezes MZSA Bogdan Urban.

Jak z kolei powiedzieli naszemu reporterowi mieszkańcy Warszawy, walka z dostępnością alkoholu jest słuszna, ale nie w taki sposób.

Ponadto do końca czerwca w stolicy trwają konsultacje co do ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Do tej pory z takiego rozwiązania zdecydowało się skorzystać 10 proc. gmin w Polsce.

