Kto zdobędzie Nagrody Mediów Publicznych 2023? Ogłoszono nominowanych RDC 07.11.2023 12:14 Kapituły powołane przez PAP, TVP, Polskie Radio i rozgłośnie regionalne Polskiego Radia ogłosiły we wtorek nominacje do Nagród Mediów Publicznych 2023. Te zostaną przyznane w kategoriach: "Obraz", "Słowo", "Muzyka" oraz "Idea". Uroczysta gala, na której poznamy wyniki, odbędzie się 12 listopada.

Kto zdobędzie Nagrody Mediów Publicznych 2023? Ogłoszono nominowanych (autor: RDC)

Ogłoszono nominowanych do Nagród Mediów Publicznych 2023. Wyboru dokonały kapituły powołane przez Polską Agencję Prasową, Telewizję Polską, Polskie Radio i rozgłośnie regionalne Polskiego Radia.

– Te nagrody to wyróżnienie dla wybitnych Polaków – powiedział Prezes PAP, Wojciech Surmacz – to jest za każdym razem co roku duże wydarzenie, dlatego, że my pokazujemy ludziom, Polakom, osoby wybitne bardzo często zapomniane albo niedoceniane, niedostrzegane, a bardzo zasłużone dla Polski.

Nominację do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii „Obraz” otrzymali: producent Michał Kwieciński, aktor Marek Bukowski, reżyser i scenarzysta Filip Zylber oraz operator Piotr Śliskowski.

- To, co wyróżnia telewizję to kategoria „Obraz”. Istotna rzecz, która wyróżnia telewizję publiczną, to obrazy, które budują wspólnotę - podkreślił prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.

Nominacje do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii „Muzyka” otrzymali: saksofonista Piotr Baron, wokalista, Marek Piekarczyk, instrumentalistka prof. Maria Pomianowska.

- Muzyka jest naturalną tkanką Polskiego Radia - powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Nominację do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii „Słowo” otrzymali: Ernest Bryll, Antoni Libera oraz Krzysztof Masłoń.

Prezes PAP Wojciech Surmacz przypomniał, że "dziś wielu ludziom, dziennikarzom myli się wolność słowa z manipulacją, kłamstwem. Oni myślą, że wolność słowa to wolność głoszenia nieprawdy. Ale wolność słowa to wolność do głoszenia prawdy i taka jest nasza kategoria. Dla nas prawda i wolność słowa są najważniejsze".

W kategorii „Idea” do Nagrody Mediów Publicznych 2023 nominowani zostali: dramatopisarz Jarosław Jakubowski, muzyk, poeta i kompozytor Stan Borys oraz prof. Włodzimierz Bolecki.

O tym jakie kryteria obowiązują przy jej przyznawaniu mówił Prezes Radia Poznań, Maciej Mazurek – Duch wolności, duch wolności, jakość literacka i też praca taka społeczna, służba, pewna służba publiczna, ten rys wolności, rys solidarności, wierności idei suwerennej niepodległej Polski.

Gala Nagród Mediów Publicznych odbędzie się 12 listopada.

Idea ustanowienia Nagród Mediów Publicznych narodziła się na przełomie 2007 i 2008 r. - Powstała w rozmowie między Andrzejem Urbańskim, ówczesnym prezesem TVP, Januszem Kurtyką, prezesem IPN, i mną, który wtedy byłem prezesem Polskiego Radia. Głównym sensem jest promocja polskiej kultury i przedstawianie twórczości współczesnej w trzech obszarach - mówił przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański wznawiając NMP w 2019 r. - po jedenastoletniej przerwie.

Od tamtej chwili laureatami NMP zostali: Jarosław Marek Rymkiewicz, Andrzej Nowak, Joanna Siedlecka i Andrzej Zybertowicz - kategorii "Słowo". W kategorii "Muzyka" NMP dotychczas otrzymali: Jan Ptaszyn Wróblewski, Piotr Beczała, Józef Skrzek i Łukasz Borowicz. Za "Obraz" nagrodzeni zostali: Wawrzyniec Kostrzewski, Mirosław Bork, Elżbieta Jaworowicz i Maria Dłużewska. Nagrodę w kategorii "Idea" przyznawanej od 2021 r. dotychczas otrzymali Piotr Semka i Leszek Długosz.

Czytaj też: Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję. Misję tworzenia rządu powierzył Mateuszowi Morawieckiemu