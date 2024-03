K. Kwiatkowski w RDC: reset Trybunału ma polegać na „czteropaku konstytucyjnym” Adam Abramiuk 06.03.2024 17:03 Reset Trybunału ma polegać na „czteropaku konstytucyjnym” - senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski mówił w Radiu dla Ciebie o tym, jakie są plany co do wyjaśnienia kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Ma się - jak sama nazwa wskazuje - opierać na czterech inicjatywach.

- Pierwsza to uchwała, która stwierdza, że w Trybunale zasiadają osoby nieuprawnione - mówił Kwiatkowski. - Jeżeli organ jest nieprawidłowy, to oczywistą rzeczą jest, że jest dotknięty wadą prawną, także w sensie rozstrzygnięć, które podejmuje. I uchwała sejmowa, którą dzisiaj już się ma zająć Sejm, stwierdza oczywiste fakty. Dlaczego uchwała? Ponieważ tych nieprawidłowo powołanych sędziów także powołano uchwałą - tłumaczył.

Do tego także planowane są ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i ustawa wprowadzająca ustawę o TK. Ostatnim elementem ma być ustawa o zmianie Konstytucji, którą ma wprowadzić Senat.

- W zakresie sposobu powoływania członków Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie taka inicjatywa od razu by wpadła w spór polityczny, ponieważ Konstytucja mówi, że zmiana Konstytucji przez Sejm wymaga większości co najmniej dwóch trzecich głosów, a Senat może z taką inicjatywą wyjść bezwzględną większością głosów, czyli w praktyce 51 senatorów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu - wskazał polityk.



Sejm w środę po południu przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Poparło ją 240 posłów, przeciw było 197, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Kilka minut wcześniej Sejm nie uwzględnił zgłoszonego w II czytaniu wniosku PiS o odrzucenie projektu uchwały.

"W ocenie Sejmu RP stan niezdolności obecnie funkcjonującego organu do wykonywania zadań TK (...), wymaga ponownej kreacji sądu konstytucyjnego, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami oraz przy uwzględnieniu głosu wszystkich sił politycznych szanujących porządek konstytucyjny. Sędziowie odnowionego TK powinni być wybrani z udziałem głosu ugrupowań opozycyjnych. Ustalanie składu osobowego powinno być rozłożone w czasie tak, aby potwierdzić wolę kreacji tego organu w sposób wolny od perspektywy bieżącej kadencji Sejmu i Senatu" - stanowi podjęta przez Sejm uchwała.

W uchwale zaznaczono m.in.: "Sejm RP stoi na stanowisku, że uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".

"Sejm RP apeluje do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian" - podkreślono ponadto w uchwale.

Projekt tej uchwały został zaprezentowany w poniedziałek przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz przedstawicieli wszystkich ugrupowań koalicji rządzącej. Wówczas zaprezentowano także projekty dwóch ustaw - o TK oraz Przepisy wprowadzające ustawę o TK, a także ustawy o zmianie Konstytucji RP odnoszącej się do Trybunału Konstytucyjnego.

Debatę i I czytanie projektu uchwały Sejm rozpoczął w środę po godz. 14. Po godz. 17 przyjął zaś wniosek niezwłoczne o przejście do II czytania bez odsyłania projektu uchwały do sejmowej komisji.

