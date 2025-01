Kolejna osoba z zarzutami kierowania gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka RDC 16.01.2025 11:13 66-letnia kobieta z Torunia usłyszała zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka. Podstawą do zainicjowania postępowania był post Izabeli M. na portalu Facebook, w którym napisała: „Giń człeku i to jak najszybciej”. Grozi jej do trzech lat więzienia.

Jerzy Owsiak (autor: WOŚP)

66-letnia kobieta z Torunia usłyszała zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka. Izabela M. miała napisać w sieci „Giń człeku i to jak najszybciej”.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski powiedział, że podczas przesłuchania kobieta nie przyznała się do winy.

- Prokurator przedstawił Izabeli M. zarzut, że skierowała groźby karalne pozbawienia życia wobec Jerzego O. poprzez zamieszczenie wpisu na jego profilu na portalu Facebook, w którym groziła mu pozbawieniem życia, a które to groźby wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę ich spełnienia. Izabela M. nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, twierdząc, że napisała go „sama z siebie, bo denerwuje mnie to wszystko” i nie miała nic złego na myśli - wskazał.

Nawet 3 lata więzienia

Prokurator zastosował wobec podejrzanej wolnościowe środki zapobiegawcze.

- Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym pod postacią dozoru policji, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów, także zakaz publicznego wypowiadania się na temat okoliczności będących przedmiotem rozpoznania w tej sprawie, jak również poręczenia majątkowe w kwocie 300 zł - wyjaśnił Kukawski.

Za kierowanie gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka kobiecie grozi do trzech lat więzienia.

