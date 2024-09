Sprzeciw sejmowej komisji. Nie będzie zniesienia zakazu handlu w niedzielę w związku z powodzią RDC 27.09.2024 19:13 Komisja nadzwyczajna rozpatrująca ustawy o pomocy w związku z powodzią nie zgodziła się na zniesienie zakazu handlu w niedziele m.in. w województwach dotkniętych powodzią. Resort spraw wewnętrznych zobowiązał się m.in. do analizy części postulatów zgłoszonych w trakcie posiedzenia komisji.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024 (autor: PAP/Albert Zawada)

W piątek po godzinie 13 komisja nadzwyczajna ds. działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024 rozpoczęła prace nad dwoma projektami związanymi z pomocą w związku z wystąpieniem kataklizmu. Pierwszy to rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Drugi, przygotowany przez posłów PiS, to projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych przez powódź.

Komisja rozpatruje obecnie projekt rządowy. W trakcie piątkowego posiedzenia wprowadzono kilka poprawek, które jednak nie zmieniły istoty projektowanych rozwiązań. Chodziło najczęściej o doprecyzowanie czy rozszerzenie pewnych kwestii. Przykładowo chodziło o zmianę w jednym z artykułów ws. zawieszenia, w związku z powodzią, prowadzenia czynności w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Komisja zdecydowała o rozszerzeniu tego katalogu o postępowania podatkowe. Posłowie zgodzili się ponadto, by sejmowi legislatorzy dokonali niezbędnych zmian redakcyjnych w projekcie.

Poparcia nie zyskała jedna z poprawek zgłoszonych przez klub Polska 2050 - TD, która przewidywała zniesienie zakazu handlu w niedzielę w województwach dotkniętych powodzią, a także w województwach sąsiednich. W projekcie rządowym znalazł się bowiem przepis mówiący, że w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej na terenach dotkniętych przez powódź, nie będzie obowiązywał zakaz handlu w niedzielę w zakresie rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Zakaz będzie nadal obowiązywać w niedziele, w które przypada święto.

Wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek podkreślił, że przepis, który znalazł się w projekcie rządowym, nie oznacza otwarcia tych sklepów w niedziele, a zakaz handlu nie jest znoszony.

Przedstawiciel MSWiA deklarował podczas posiedzenia komisji, że resort przeanalizuje niektóre z postulatów zgłaszanych przez posłów m.in. w formie poprawek. Chodziło np. o kwestię objęcia organizacji pozarządowych w tym organizacji pożytku publicznego oraz podmiotów ekonomii społecznej świadczeniem interwencyjnym, jakie ma przysługiwać poszkodowanym przez powódź przedsiębiorstwom.

Inna sprawa dotyczyła kwestii uwzględnienia w przepisach SKOK-ów, tak by podmioty i osoby mające w nich rachunki mogły liczyć na pomoc w związku z powodzią. Przedstawiciel Związku Miast Polskich Marek Wójcik postulował też, by podnieść premię remontową w przypadku budynków zabytkowych, którą można by wykorzystać na usuwanie szkód powstałych w powodzi.

W trakcie komisji dyskutowano również o wprowadzanej w projekcie możliwości pierwokupu przez gminy mieszkań lub domów dla powodzian, którzy stracili miejsce zamieszkania. Przedstawiciel resortu rozwoju i technologii tłumaczył, że taki pierwokup - po zmianie przepisów - będzie możliwy przez 12 miesięcy.

Ok. godz. 18, komisja nadzwyczajna wznowiła prace. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją przewodniczącego komisji Mirosława Suchonia (Polska 2050 - TD) ma ona pracować do godz. 21, a także w sobotę od godz. 9.

Czytaj też: Sejm uchwalił nowelę ustanawiającą 2520 zł dodatku do renty socjalnej. Kto go dostanie?