Podwyżki dla emerytów. ZUS wypłacił pierwsze zwaloryzowane świadczenia RDC 28.02.2025 13:04 W tym roku 1 marca przypada w sobotę, dlatego ZUS z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 28 lutego — poinformował PAP rzecznik Zakładu Wojciech Dąbrówka. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu, nie trzeba składać wniosków.

ZUS wypłacił pierwsze zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe (autor: pixabay/zdjęcie ilustracyjne)

Co roku w marcu ZUS przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. W tym roku waloryzacja jest tylko procentowa - emerytury i renty wzrosną o 5,5 proc. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane wszystkim uprawnionym w standardowych terminach, czyli 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

— Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy, wypłata zostanie zrealizowana do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem. Środki są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, natomiast do banku - jeden dzień roboczy przed planowanym terminem wypłaty — wyjaśnił rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.

Poinformował, że w pierwszym terminie płatności zwaloryzowano ponad 1 mln 47 tys. świadczeń, na łączną kwotę 139,8 mln zł. — Środki na wypłatę świadczeń zostały już przekazane na pocztę 25 lutego, a do banków trafiły 27 lutego — podał rzecznik.

Kiedy kolejna wypłata emerytur?

Jak dodał, w kolejnym terminie, przypadającym na 6 marca, ZUS wypłaci blisko 1,6 mln świadczeń na kwotę około 256,6 mln zł. Pieniądze zostaną przekazane na pocztę 3 marca, a do banków dotrą 5 marca.

— Natomiast 10 marca świadczenie otrzyma ponad 1,4 mln osób, a ich łączna kwota przekroczy 271 mln zł. Poczta otrzyma środki 5 marca, natomiast banki – 7 marca — przekazał rzecznik Zakładu.

W związku z tym, że wypłata emerytur i rent, ustalona na 15 marca, przypada na sobotę, świadczenia te zostaną przekazane wcześniej. Dzięki temu uprawnieni otrzymają je najpóźniej do 14 marca. Terminy wypłat 20 i 25 marca pozostają bez zmian.

Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, aby uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia.

Waloryzacja emerytur

ZUS przeprowadza podwyżkę z urzędu, co oznacza, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków w tej sprawie.

W wyniku waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła o 97,95 zł, osiągając kwotę 1878,91 zł brutto. Renta socjalna została podwyższona do kwoty 1878,91 zł.

Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po waloryzacji wynosi 1409,18 zł. Kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji została zwiększona o 133,06 zł, co łącznie daje wartość 2552,39 zł.

Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej oraz innych świadczeń długoterminowych.

Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1893,41 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 654,48 zł, a dodatek pielęgnacyjny do 348,22 zł. Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 522,33 zł, natomiast ryczałt energetyczny będzie wynosił 312,71 zł.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2025 roku.

Czytaj też: Zabójstwa seniorek w Warszawie. Dlaczego policja nie ostrzegała mieszkanek?