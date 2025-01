Ile pieniędzy rząd przeznaczy na budowę pierwszej elektrowni atomowej? [SPRAWDŹ] RDC 07.01.2025 16:24 Udzielenie 60,2 mld zł publicznego wsparcia w latach 2025-2030 dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) na budowę pierwszej elektrowni jądrowej, przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy — przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rząd zdecydował o przekazaniu ponad 60 mld zł na budowę pierwszej elektrowni atomowej (autor: pexels)

Rząd zdecydował o przekazaniu ponad 60 mld zł na budowę pierwszej elektrowni atomowej. We wtorek 7 stycznia został przyjęty przez projekt ustawy.

Zgodnie z projektem, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) uzyska wsparcie publiczne na przygotowanie i realizację inwestycji — budowy pierwszej elektrowni jądrowej, przy czym limit wydatków budżetu to 60,2 mld zł. Wsparcie będzie przekazywane w formie podwyższenia kapitału zakładowego PEJ poprzez wnoszenie wkładu pieniężnego. Dopuszcza się także podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego — skarbowych papierów wartościowych. Udzielenie spółce PEJ wsparcia publicznego będzie możliwe dopiero po wydaniu przez Komisję Europejską zgody na pomoc publiczną. Obecny kapitał zakładowy PEJ to niespełna 3 mld zł.

W projekcie ustawy określono mechanizm występowania o podwyższenie kapitału zakładowego, podejmowania decyzji w zakresie formy dokapitalizowania, zaangażowane w proces podwyższenia kapitału zakładowego podmioty oraz roczne limity wydatków z budżetu państwa na wniesienie wkładu pieniężnego. Wsparcie przekazywane byłoby w latach 2025-2030.

Dodatkowo projekt przewiduje, że w przypadku dokonania dokapitalizowania w postaci obligacji, odpowiednio pomniejszony zostaje limit wydatków budżetu państwa na wniesienie wkładu pieniężnego. Decyzję o dokapitalizowaniu podejmować ma Minister Finansów, na wniosek Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Kiedy budowa pierwszej elektrowni atomowej?

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW, z należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką Polskie Elektrownie Jądrowe jako inwestorem i operatorem. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Ma ona powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Zgodnie z ostatnimi deklaracjami Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego pod pierwszy reaktor ma nastąpić w 2028 r., a rząd ma deklaracje wykonawcy, że od tego momentu potrzebuje siedmiu lat na zakończenie procesu budowy.

Czytaj też: Ministerstwo cyfryzacji zapowiada zmiany w rejestrze kierowców po wypadku na Woli