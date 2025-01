Obowiązują już e-doręczenia. Czy trzeba założyć nową skrzynkę? Olga Kwaśniewska 02.01.2025 09:59 Już nie awizo w skrzynce, a wszystkie urzędowe pisma - na smartfonie lub laptopie. Od 1 stycznia wszystkie instytucje i placówki publiczne muszą być gotowe na system e-doręczeń. Ma to być ułatwienie w komunikacji między instytucjami i firmami oraz organizacjami, ale nie będzie przymusu dla osób fizycznych - mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Od 1 stycznia 2025 r. powszechnie obowiązują e-doręczenia pozwalające otrzymywać i nadawać listy polecone online.

- Nie ma tutaj żadnego obowiązku dla osób fizycznych do zakładania skrzynek doręczeń elektronicznych, ale polecamy każdej i każdemu do dołączenia już do setek tysięcy osób, które założyły swoje skrzynki doręczeń elektronicznych - mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.



Jaka zaznacza wiceminister, założenie skrzynki do doręczeń elektronicznych to same zalety.

- Dzięki czemu nie zobaczą już awizo w swojej skrzynce, bo listy polecone od urzędów będą mogły docierać bezpośrednio na ich smartfony oraz do ich komputerów - tłumaczy.



Większość samorządów już jest gotowa, bo w tym roku musiała dostosować się do systemu. Tak jest m.in. w Siedlcach, które mają już swój e-adres do doręczeń.

Luki w systemie

Sekretarz miasta Joanna Skolimowska-Szpura uważa, że sam system wydaje się być dobry, choć są luki.

- Zgodnie z nowelizacją ustawy możemy też stosować w dalszym ciągu na przykład skrytki ePUAP-owe. I przez najbliższy rok, czyli w okresie przejściowym, urząd posługujący się ePUAP-em nie będzie ponosił kosztów żadnych, natomiast urząd w przypadku kiedy będzie posługiwał się skrzynką do celów e-doręczeń będzie musiał ponosić koszty 6,52 zł brutto - mówi.



Co oznacza, że samorządy, szukając oszczędności, z systemu korzystać - póki co - nie będą.

- Do końca 2025 roku, wiadomo, że żaden urząd nie będzie korzystał z usługi, za którą musi zapłacić 6,52 za każdą wysłaną wiadomość, w momencie kiedy może równocześnie, tak zakładają przepisy, wykorzystać usługę ePUAP, za którą nie zapłaci nic. No tutaj też warto by było powiedzieć, że usługi pocztowe są usługami, na które nie ma VAT-u, natomiast na te usługi w obrębie doręczeń został doliczony 23 proc. VAT - wskazuje.



Samorządy zwracają też uwagę, że aby system był wydolny, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zmian - na przykład obowiązku prowadzenia elektronicznych archiwów.

Według danych resortu cyfryzacji, 68 proc. gmin i ponad 88 proc. starostw powiatowych ma już adresy do doręczeń elektronicznych.

