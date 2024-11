Prawie 120 wypadków i 9 ofiar śmiertelnych. Długi weekend na polskich drogach RDC 12.11.2024 09:57 Dziewięć osób zginęło na drogach podczas długiego weekendu w całej Polsce. W kraju doszło w tym czasie do prawie 120 wypadków. Od piątku do poniedziałku zatrzymano także prawie 800 nietrzeźwych kierowców.

Wypadek/zdjęcie ilustracyjne (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu)

W długi weekend na polskich drogach doszło do 119 wypadków, w których zginęło 9 osób. Jak powiedział Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, był to całkiem bezpieczny okres.

- Jeżeli chodzi o sam 11 listopada, życzylibyśmy sobie więcej takich dni, bo to było 0 ofiar wypadków śmiertelnych na polskich drogach. Natomiast niedziela to 26 wypadków, czyli też niewiele, ale 6 ofiar. Sobota 27 wypadków, 1 ofiara. No i piątek, kiedy wielu Polaków jednak wyjeżdżało na trochę dłuższe dystanse, 48 zdarzeń drogowych w postaci wypadków i 2 ofiary śmiertelne - wyliczył.

Od piątku do poniedziałku zatrzymano 795 nietrzeźwych kierowców. Służbę pełniło 4200 policjantów ruchu drogowego, którzy zaangażowani byli również w zabezpieczenie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.

