Dwóch Polaków ma być deportowanych z USA. Rzecznik MSZ potwierdza RDC 12.02.2025 19:48 Rzecznik MSZ Paweł Wroński potwierdził w środę, ze dwóch polskich obywateli ma być deportowanych z USA. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w ciągu poprzedniego roku, do 24 stycznia tego roku, było 67 deportacji polskich obywateli ze Stanów Zjednoczonych.

USA (autor: PIXABAY)

Rzecznik MSZ Paweł Wroński był pytany przez PAP, czy potwierdza informację o zatrzymaniu dwóch polskich obywateli, którzy mają zostać deportowani. - Mieliśmy taką informację, tak - powiedział Wroński.

Nie podał szczegółów sprawy i powodów podjęcia decyzji o deportacji.

- Cały czas monitorujemy sprawę, to nie jest jakaś nowość, ponieważ chciałem zwrócić uwagę, że do 24 stycznia br., w ciągu poprzedniego roku, było 67 deportacji (Polaków przebywających w Stanach Zjednoczonych - red.) - zaznaczył rzecznik MSZ.

Dodał, że MSZ ma też informacje o innych osobach, które nie zostały wpuszczone do Stanów Zjednoczonych.

- Nieustannie zachęcamy polskich obywateli do kontaktowania się z konsulatami. Jeśli konieczne jest wyrobienie paszportu, a to często pomaga, to też nasz konsul może pomóc (...) zachęcamy do posiadania polskiego paszportu - dodał rzecznik MSZ.

Prezydent USA Donald Trump tuż po zaprzysiężeniu na urząd, do którego doszło 20 stycznia, podpisał kilkanaście rozporządzeń i dokumentów, m.in. ogłosił stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem i zmienił obowiązywanie prawa ziemi, tj. nabywania obywatelstwa wraz z narodzinami na terenie USA. Według wydanego dokumentu, prawo to ma nie dotyczyć dzieci nielegalnych imigrantów i osób przebywających w USA krótkoterminowo, w tym np. w ramach ruchu bezwizowego.

Czytaj też: Ratownicy komentują przeprosiny U. Demkow za słowa w Polskim Radiu RDC