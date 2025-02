Szef Pentagonu: Polska już wydaje 5 proc. PKB na obronę, to wzór dla kontynentu RDC 12.02.2025 16:11 Minister obrony USA Pete Hegseth powiedział w środę w Brukseli, że Polska już wydaje 5 proc. PKB na obronność, co jest wzorem dla Europy. Jak podkreślił, wydatki obronne w wysokości 2 proc. PKB - obecny pułap NATO - to za mało. Powtórzył propozycję prezydenta Donalda Trumpa, by było to 5 proc.

Pete Hegseth (autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET)

Polska już wydaje 5 proc. PKB na obronę, to wzór dla kontynentu - powiedział minister obrony USA Pete Hegseth. Amerykański sekretarz obrony jest w Brukseli, gdzie bierze udział w spotkaniu Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy.

- Dwa procent to za mało. Prezydent Trump wezwał do (zwiększenia wydatków na obronność do) 5 proc. (PKB) i ja się z nim zgadzam. Zwiększenie zaangażowania we własne bezpieczeństwo to inwestycja na przyszłość - powiedział.

Hegseth powiedział, że priorytetem dla USA jest zaangażowanie na Pacyfiku w zakresie odstraszania Chin.

- Ponieważ Stany Zjednoczone priorytetowo traktują te zagrożenia, europejscy sojusznicy muszą przewodzić od przodu. Razem możemy ustalić podział pracy, który zmaksymalizuje nasze przewagi odpowiednio w Europie i na Pacyfiku - powiedział.

- W pierwszych tygodniach jako sekretarz obrony pod przywództwem prezydenta Trumpa widziałem obiecujące oznaki, że Europa widzi to zagrożenie, rozumie, co należy zrobić, i podejmuje się tego zadania - powiedział.

Wskazał Szwecję, która "niedawno ogłosiła swój największy pakiet pomocy dla Ukrainy. - Chwalimy ich za zobowiązanie się do wydania 1,2 mld na amunicję i inne potrzebne materiały. Polska już wydaje 5 proc. PKB na obronę, co jest wzorem dla kontynentu - podkreślił.

- To pierwsze kroki, trzeba zrobić więcej - podsumował.

