Jak walczyć z luką płacową? Bezpieczeństwo ekonomiczne tematem Debaty Kobiet w RDC Adrian Pieczka 08.03.2025 11:54 Jak zapewnić równe prawa i szanse, jak walczyć z luką płacową, czym jest dyskryminacja płciowa w pracy i jak przebić szklany sufit - o tym rozmawialiśmy na antenie Polskiego Radia RDC w Dniu Kobiet. Przy Myśliwieckiej 3/5/7 trwa Debata Kobiet pod hasłem. „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo”. Pierwszy jej panel, który prowadziła założycielka Forbes Women Polska Aleksandra Karasińska, poświęcony był bezpieczeństwu ekonomicznemu.

Jak walczyć z luką płacową? Bezpieczeństwo ekonomiczne tematem Debaty Kobiet w RDC (autor: RDC)

Bezpieczeństwo ekonomiczne kobiet było pierwszym tematem trwającej na naszej antenie Debaty Kobiet pod hasłem. „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo”. Rozmowę poprowadziła Aleksandra Karasińska, założycielka Forbes Women Polska.

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak - prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH wskazywała, że wiele Polek - szczególnie w starszym wieku - jest w trudnej sytuacji ekonomicznej.

- Wszystkie nierówności, które akumulujemy w czasie ze względu na to, że kobiety mniej zarabiają. Czy dlatego, że kobiety częściej mają przerwy w pracy związane chociażby z opieką nad dziećmi, ale też częściej wcześniej się wycofują z rynku pracy ze względu na potrzebę opieki nad swoimi starszymi rodzicami. To też oznacza, że ich emerytury, które zależą od tego ile przez całe życie zarabiały, są po prostu niższe - mówiła.



Aktywność zawodowa matek

Gorsza sytuacja ekonomiczna kobiet związana jest też z tym, że to głównie na kobietach ciąży obowiązek opieki nad dziećmi. Choć urlop rodzicielski, z którego mogą korzystać również mężczyźni, obowiązuje od 2013 roku, to - jak informowała prezeska Fundacji Share the Care Karolina Andrian - co roku korzystało z niego tylko 1 procent mężczyzn.

- Wdrożenie dyrektywy Work-Life Balance zmieniło, że już w 2023 mieliśmy 7%, w 2024 to już jest 17% ojców. Ale to nie wystarczy. My potrzebujemy edukacji na temat korzyści, pokazywania perspektywy mężczyzn i rozmowy z kobietami na temat tego, jakie to korzyści niesie dla samej kobiety, dla jej aktywności zawodowej, dla ich finansów - mówiła.



Prezes zarządu WM Advisory Milena Olszewska-Miszuris, która w ramach raportu „Niech nas usłyszą! - jak wygląda sytuacja w polskich firmach” 2 lata temu zapytała Panie pracujące w korporacjach, co jest ich zdaniem głównym powodem nierównego traktowania.

- Ich głównym powodem nierównego traktowania, bo większość z nich odpowiedziała, że czuje się nierówno traktowane, jest ich płeć. I te odpowiedzi w odniesieniu do płci były dużo mocniejsze niż w odniesieniu do sytuacji rodzinnej, niż w odniesieniu do jakichś ich cech charakteru czy wykształcenia - mówiła w Polskim Radiu RDC panelistka.

30% Club Poland

Panie zwracały również uwagą na inicjatywę promującą różnorodność w biznesie - 30% Club Poland.

- 30 proc. udział nieuprzywilejowanych, który dopiero pozwala na to, żebyśmy mogli mówić, że zmienia się agenda, zmienia się kultura, zmienia się język. Czyli zaczyna ilość przechodzić w jakość. Bariera tych 30 proc. jest naprawdę niesamowicie ważna - mówiła założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent BusinessEurope, największej organizacji pracodawców w UE Henryka Bochniarz.





W ramach Debaty Kobiet rozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi postawione są panie we współczesnym świecie. Została ona podzielona na trzy panele – ekonomia, bezpieczeństwo i zmiany prawa – które prowadzą założycielka Forbes Women Polska Aleksandra Karasińska oraz nasze dziennikarki Nula Stankiewicz i Agnieszka Gozdyra.

Czytaj też: A. Machnowska-Góra w RDC: coraz więcej kobiet spełnia się na stanowiskach zarządzających