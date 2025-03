A. Machnowska-Góra w RDC: coraz więcej kobiet spełnia się na stanowiskach zarządzających Anna Boćkowska 08.03.2025 11:23 Ja też podziękuję za kwiatka i poproszę o równość - mówiła podczas inauguracji Debaty Kobiet w RDC Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy. Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn jak co roku opublikował raport. Wyniki nadal nie są zadowalające.

Aldona Machnowska-Góra (autor: RDC)

W Dniu Kobiet w Polskim Radiu RDC trwa Debata Kobiet pod hasłem „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo”. Otworzyła ją Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy raportem na temat równości kobiet i mężczyzn.

Jak mówiła, wyniki przedstawione przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn nie są zadowalające.

- Mozolnie w Polsce, jak i niestety w całej Unii, co roku troszeczkę te dane są lepsze, ale w tym roku w Polsce nawet mniej niż jeden punkt. To znaczy, że mamy naprawdę dużo, dużo do zrobienia - wskazała Machnowska-Góra.

Dodała jednak, że poprawił się dostęp kobiet do władzy i prestiżu, czego potwierdzeniem są ostanie wybory.

- Więcej kobiet jest w sejmikach, w radach miast, ale także w sejmie niż wcześniej. Dzisiejsze spotkanie panelistek, ekspertek, wspaniałych kobiet, które pełnią różne funkcje publiczne, społeczne pokazuje, że jest nas coraz więcej właśnie w tej sferze, w której bardzo dobrze spełniamy te role związane z zarządzaniem, z władzą, z prestiżem - zaznaczyła wiceprezydent Warszawy.

Na naszej antenie trwa Debata Kobiet pt. „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo” – rozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi postawione są panie we współczesnym świecie. Została ona podzielona na trzy panele – ekonomia, bezpieczeństwo i zmiany prawa – które prowadzą założycielka Forbes Women Polska Aleksandra Karasińska oraz nasze dziennikarki Nula Stankiewicz i Agnieszka Gozdyra.

