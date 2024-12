Działacz społeczny, maratończyk bez płuca Piotr Pogon Człowiekiem bez barier 2024 RDC 05.12.2024 13:11 Działacz społeczny, zdobywca czterech szczytów Korony Ziemi, który jako pierwszy człowiek na świecie bez płuca ukończył zawody Ironman Piotr Pogon został Człowiekiem bez barier 2024. Tytuł Młodego człowieka bez barier oraz nagrodę publiczności otrzymała sportsmenka Julia Kaźmierczak.

Tegorocznych laureatów „Człowieka bez barier” ogłoszono we wtorek podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs organizowany jest od 20 lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, a jego celem jest przedstawienie światu tych osób z niepełnosprawnościami, których zaangażowanie i postawa społeczna motywują innych do przełamywania własnych barier.

Tegorocznym Człowiekiem bez barier został Piotr Pogon – zawodowy fundraiser, który przez lata działalności pozyskał około 28 mln zł dla potrzebujących. Pogon współpracował z fundacją „Mimo wszystko” Anny Dymnej, Fundacją Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, a w 2017 r. założył własną Fundację „Drabina”.

Jako pierwszy człowiek na świecie bez płuca ukończył zawody Ironman, zdobył cztery szczyty Korony Ziemi, ukończył maratony na czterech kontynentach, łącząc je ze zbiórkami charytatywnymi. Pogon wielokrotnie wygrywał z nowotworem.

– Dziękuję za docenienie mojej drogi, 20 tysięcy 865 dni mojego życia. Mam ponad 100 szwów na ciele, nie mam połowy gardła, płuca, tarczycy. Wszyscy moi lekarze umarli, a ja budzę się każdego ranka i infekuję ludzi (...) miłością do życia – powiedział Piotr Pogon, odbierając statuetkę.

– Uczestniczymy w czymś, co jest nam dane tylko jeden jedyny raz. Widziałem tak wiele śmierci, tak wiele uwierania, przeżyłem bankructwo, kiedyś byłem jednym z najbogatszym ludzi w Krakowie, a później Ania Dymna wyciągnęła mnie z koryta, z dna – mówił.

Laureat głównej nagrody podkreślił, że „walizki pieniędzy” nie zastąpią dawania miłości innym ludziom. Zaznaczył, że dobro wraca, podobnie jak zło.

Ludzie bez barier

Podczas gali tytuł Młodego człowieka bez barier oraz nagrodę publiczności odebrała Julia Kaźmierczak. Laureatka łączy naukę w klasie maturalnej w warszawskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych z działalnością sportową i społeczną. Jako sportsmenka zdobyła ponad 100 medali w różnych dyscyplinach. Od 2022 r. jest członkinią kadry narodowej w koszykówce kobiet niesłyszących.

Seniorem bez barier został Stanisław Schubert – były przewodnik górski i pilot wycieczek zagranicznych. Po wypadku samochodowym w 1994 r., w wyniku którego doznał znacznego stopnia niepełnosprawności narządu wzroku i ruchu zaangażował się w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Laureatem w kategorii Osobowość internetowa został niesłyszący malarz i rzeźbiarz Przemysław Kozłowski, który w tym roku obchodzi 25-lecie działalności.

Z kolei wyróżnienia odebrali niewidomy wokalista, działacz społeczny i przedsiębiorca Łukasz Baruch oraz Irena Wojtanowska, która mimo wrodzonej niepełnosprawności stworzyła dom i rodzinę zastępczą dla dwójki dzieci.

Konkurs patronatem objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

– Konkurs Człowiek bez barier wyróżnił do tej pory blisko 120 osób z niepełnosprawnościami, a każda kolejna edycja przyciąga coraz więcej uczestników – osób nieprzeciętnych, dla których nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia. Imponują nam swoim samozaparciem, nie poddawaniem się przeciwnościom i wytrwałym w dążeniu do wybranego celu – podkreśliła pierwsza dama w liście do uczestników gali.

Galę rozdania nagród uświetnił występ pianistki Kai Kosowskiej.

Konkurs Człowiek bez barier zainicjował z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych (2003 r.) magazyn „Integracja”. W 2011 r. formułę Konkursu poszerzono o nagrodę publiczności – czytelników Niepelnosprawni.pl i magazynu „Integracja”.

