CPK. Wariant linii kolejowej Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko zatwierdzony RDC 05.09.2024 11:13 Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek zatwierdził wybór wariantu inwestorskiego dla linii kolejowej na odcinku Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko o długości ok. 152 km - przekazała spółka w czwartkowym komunikacie. Poinformowano, że wybór wariantu inwestorskiego to efekt prac w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Rozpatrywano cztery możliwe warianty.

Pociąg/zdjęcie ilustracyjne (autor: Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Zatwierdzono wybór wariantu inwestorskiego linii kolejowej Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Ostatecznie zatwierdzono W14, który - jak wskazała spółka - "charakteryzuje się najmniejszą liczbą nieruchomości zabudowanych niezbędnych do pozyskania w celu realizacji inwestycji". Centralny Port Komunikacyjny przekazał, że ten wariant otrzymywał najwyższe oceny w analizach modeli rozwojowych, technicznych i ekologicznych. Jego długość to ok. 152 kilometry, a w jego ramach powstanie 12 nowych punktów obsługi podróżnych i wykorzystana zostanie istniejąca linia kolejowa (odcinek Ostrołęka- Śniadowo - Łomża).

CPK stwierdziło, że prędkość projektowa dla ruchu pasażerskiego ma wynieść do 250 km/h, a dla towarowego 120 km/h. "Oznacza to możliwość skrócenia czasów przejazdu" - oceniono podając przykład trasy Ostrołęka - Łomża, której przejechanie - po zrealizowaniu inwestycji - ma zająć 18 minut, a z CPK do Giżycka podróżni mają dojechać w ok. 2 godz. i 20 minut. Zaznaczono, że w ramach STEŚ przeprowadzono rozmowy i spotkania z samorządami i mieszkańcami. Wyniki m.in. ankiet wskazały, że preferowany był właśnie zatwierdzony wariant. Włączony on zostanie w projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej.

Jak będzie przebiegała linia kolejowa?

Jego przebieg - jak wskazano w komunikacie - zaczyna się w Ostrołęce. Nowy fragment linii kolejowej nr 29 początkowo biegnie po śladzie już istniejącej linii nr 36 w kierunku wschodnim, za Śniadowem kieruje się na północ, aby przejść przez istniejącą stację w Łomży oraz centrum miasta, wykorzystując tym samym zachowany i wolny pas terenu pod budowę linii kolejowej. Następnie linia przechodzi nad doliną Narwi kilometrowym mostem między miejscowościami Piątnica i Czarnocin, od zachodu mija Kolno i w rejonie Babrostów łączy się z linią nr 219 przechodząc przez istniejącą stację Pisz.

Jak przekazano, dalej linia przechodzi przez istniejącą stację Orzysz, łącząc się z linią kolejową 223, dalej omija od wschodu m.in. Pianki i jezioro Ublik, a przy Bystrych biegnie wzdłuż linii kolejowej nr 38, aby skończyć bieg w Giżycku.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

