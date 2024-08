CPK. Jest wniosek o decyzję lokalizacyjną dla części węzła kolejowego przy lotnisku RDC 20.08.2024 15:31 Spółka CPK poinformowała we wtorek o złożeniu do Wojewody Mazowieckiego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla węzła kolejowego, który ma powstać po wschodniej stronie projektowanego lotniska. Jak poinformowano, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej umożliwi spółce CPK nabycie prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, a w następnym kroku złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

CPK (autor: Zdjęcie ilustracyjne/CPK)

"Spółka CPK złożyła w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla węzła kolejowego, który powstanie po wschodniej stronie projektowanego lotniska. Ten newralgiczny element infrastruktury umożliwi połączenie portu lotniczego z siecią kolejową zarówno w osi wschód – zachód i północ – południe" - poinformowała w komunikacie spółka.

Jak dodano, obszar objęty wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla węzła kolejowego CPK to w przeważającej części grunty rolne z gminy Baranów i w niewielkiej części nieruchomości położone w gminie Grodzisk Mazowiecki. Na tym obszarze spółka CPK pozyskała 77 działek, zaś dalsze 72 oczekuje na zawarcie umowy sprzedaży w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN).

"Pozyskanie decyzji lokalizacyjnej dla części węzła kolejowego pozwoli na skoordynowanie inwestycji lotniskowych z kolejowymi, umożliwiając w przyszłości szybki dojazd pociągiem pasażerom nowego lotniska. Węzeł skomunikuje lotnisko również w relacjach do Krakowa, Katowic i Gdańska" - powiedział, cytowany w komunikacie, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

✅Spółka #CPK złożyła wniosek o decyzję lokalizacyjną dla części węzła kolejowego - po wschodniej stronie projektowanego lotniska.



✅To newralgiczny element sieci #KDP łączący lotnisko między innymi z Warszawą, Łodzią, Krakowem i Katowicami.



Czytaj ⤵️ https://t.co/iKtFgEAcHd pic.twitter.com/qLyG6WNuKc — Centralny Port Komunikacyjny (@CPK_PL) August 20, 2024

Prezes CPK Filip Czernicki wskazał, że część węzła kolejowego, który obejmuje wniosek, stanowi "istotny element połączenia projektowaną linią Kolei Dużych Prędkości portu lotniczego z Warszawą i Łodzią, a dalej Wrocławiem i Poznaniem". "Tym samym kontynuujemy, po złożeniu wniosku o decyzję lokalizacyjną dla lotniska, pozyskiwanie kolejnych uzgodnień administracyjnych kluczowych dla postępu inwestycji" – przekazał prezes CPK.

Spółka podkreśla, że właściciele nieruchomości obszaru objętego wnioskiem CPK zainteresowani przystąpieniem do PDN, mogą nadal wysyłać swoje zgłoszenia. Jak dodano, wszystkie osoby przystępujące do PDN otrzymują korzystne warunki. "Właściciel nieruchomości zyskuje gwarancję wyceny swojej nieruchomości z uwzględnieniem bonusów na poziomie 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu. Inną możliwością jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez uwzględnienia stopnia zużycia" - przypomniała spółka.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

