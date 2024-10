Rząd przyjął nowelizację budżetu. Deficyt wzrośnie o kilkadziesiąt miliardów złotych RDC 29.10.2024 18:23 Rząd przyjął we worek projekt nowelizacji budżetu na 2024 rok/ Zdecydowano, że maksymalny poziom deficytu wzrośnie ze 184 mld zł do 240,3 mld zł – wynika z komunikatu KPRM. Wskazano, że sytuacja makroekonomiczna wpływa negatywnie na prognozowane dochody budżetu w tym roku.

Nowelizacja budżetu (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

Jak wyjaśniono na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), nowelizacja budżetu na 2024 rok wynika z potrzeby zapewnienia samorządom wsparcia finansowego oraz aktualizacji prognozy dochodów budżetu państwa. „W efekcie zmieni się poziom maksymalnego deficytu. W ramach nowelizacji, rząd nie przewiduje zmiany łącznej kwoty wydatków na 2024 rok” – wskazano.

KPRM przekazała, że perspektywy sytuacji makroekonomicznej dla 2024 roku uległy pogorszeniu w stosunku do ustawy budżetowej, która została uchwalona na początku br. Według obecnej prognozy tempo wzrostu PKB w ujęciu nominalnym w 2024 roku wyniesie 6,8 proc., wobec planowanego wcześniej wzrostu PKB w wysokości 9,5 proc.

„Ponadto, w momencie przygotowania prognoz do ustawy budżetowej na rok 2024 planowano, że w obecnym roku nastąpi spadek średniorocznej inflacji do 6,6 proc. Natomiast dotychczasowy przebieg procesów inflacyjnych wskazuje na obniżenie prognozy tegorocznej inflacji do 3,7 proc.” – zaznaczono.

Kancelaria premiera zaznaczyła, że sytuacja makroekonomiczna wpływa negatywnie na prognozowane dochody budżetu państwa na 2024 rok. W związku tym maksymalny poziom deficytu budżetowego zostanie zwiększony ze 184 mld zł do 240,3 mld zł.

