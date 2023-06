500 plus z wyrównaniem – ostatni dzwonek na złożenie wniosku

To już ostatnie dni na złożenie wniosku o 500 plus, tak by dostać wyrównanie – chodzi o nowy okres świadczeniowy. Na Mazowszu wpłynęło dotąd ponad 696,4 tys. wniosków. – Jeżeli wniosek zostanie złożony w czerwcu, pieniądze z wyrównaniem pojawią się na koncie do końca sierpnia – mówi Wojciech Ściwiarski z ZUS.