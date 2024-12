Dziś spotkanie prezydenta Ukrainy z premierem Donaldem Tuskiem RDC 17.12.2024 14:22 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na Ogólnoukraińskim Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych, że jeszcze we wtorek spotka się we Lwowie z premierem Polski Donaldem Tuskiem - podała agencja Interfax-Ukraina.

Prezydent Ukrainy spotka się z premierem Polski (autor: Volodymyr Zelenskyy/X)

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się dziś z premierem Polski Donaldem Tuskiem - podała agencja Interfax-Ukraina. Do rozmów ma dojśc we Lwowie.

"Odbyłem już rozmowy z kanclerzem Niemiec, z kanclerzem Austrii, dziś spotkam się tu we Lwowie z premierem Polski Donaldem Tuskiem w sprawie pracy nowego ministerstwa (Ministerstwa Jedności Narodowej) i wsparcia dla Ukraińców za granicą" - przekazał Zełenski, odnosząc się do potrzeby budowania więzi z Ukraińcami, którzy pozostają poza granicami kraju.

"Pamiętamy o Ukraińcach za granicą. Zaczęliśmy systematyzować pracę państwa z Ukraińcami w innych krajach. Ministerstwo Jedności Narodowej zostało utworzone w celu wzmocnienia wszelkich więzi między Ukrainą a wszystkimi naszymi rodakami za granicą. Dotyczy to wszystkich fal migracji Ukraińców, diaspor i naszych społeczności, które wzrosły z powodu tej wojny" - wyjaśnił prezydent.

We wtorek rano Zełenski przybył do Lwowa z wizytą roboczą. Polityk odwiedził tam Łyczakowski Cmentarz Wojenny, znany również jako Pole Marsowe, by oddać hołd ukraińskim żołnierzom poległym w walkach z Rosjanami.

W ubiegły wtorek prezydent Ukrainy informował o swojej rozmowie z premierem Tuskiem i zapowiedział, że w "najbliższej przyszłości" dojdzie między nimi do "wymiany wizyt".

"Omówiliśmy postępy Ukrainy na ścieżce integracji europejskiej oraz priorytety półrocznego przewodnictwa Polski w Radzie UE, które rozpocznie się w styczniu. Uzgodniliśmy wymianę wizyt w najbliższej przyszłości w celu lepszej koordynacji naszych wspólnych działań" – powiadomił ukraiński prezydent.

W ubiegłą środę Tusk relacjonował, że z Zełenskim porozumiał się w sprawie swojej wizyty w Ukrainie oraz rewizyty ukraińskiego przywódcy w Polsce. "Ja będę w Ukrainie na początku roku, a pan prezydent Zełenski przyjedzie do nas w tym ważnym momencie, jakim będzie przejmowanie prezydencji w Unii Europejskiej przez Polskę" - powiedział polski premier. Polska przejmuje prezydencję w Radzie UE od 1 stycznia 2025 roku.

Ostatnie spotkanie w Ukrainie Zełenskiego z Tuskiem odbyło się 22 stycznia br. w Kijowie. Tematem rozmów były m.in. wspólne zakupy sprzętu dla ukraińskiego wojska i gwarancje bezpieczeństwa.

