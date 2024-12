Do Polski trafiło 40 mld zł z drugiego i trzeciego wniosku o płatność z KPO RDC 17.12.2024 13:55 Polska otrzymała 9 miliardów 400 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy, czyli 40 miliardów złotych. Poinformowała o tym minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wnioski o wypłatę tych pieniędzy Polska wysłała do Komisji w połowie września.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (autor: X)

Do Polski we wtorek wpłynęło 40 mld zł z 2. i 3. wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W sumie to 67 mld zł, które mają przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki w nadchodzących latach - dodał resort.

"Otrzymaliśmy kolejne miliardy złotych na inwestycje. Środki z KPO pójdą m.in. na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, szybki internet, docieplenie budynków, modernizację sieci energetycznych czy budowę elektrowni wiatrowych" – przekazała, cytowana w komunikacie, Pełczyńska-Nałęcz.

Resort przypomniał, że Polska złożyła 13 września 2024 r. do Komisji Europejskiej drugi i trzeci wniosek o płatność z KPO.

"Zgodnie z zapowiedziami minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz środki z obu wniosków, czyli ok. 9,4 mld euro (nieco ponad 40 mld zł) jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia trafiły do naszego kraju" - podał resort.

Ministerstwo wskazało, że środki z KPO zostaną zainwestowane m.in. w: efektywność energetyczną mieszkań i domów; bezpieczny, niezwodny i zrównoważony transport; infrastrukturę cyfrową dla edukacji; nowe, wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne Polski źródła energii; modernizację sieci energetycznej.

Resort zapowiedział jednocześnie, że jeszcze w tym roku Polska planuje wysłać 4. i 5. wniosek o płatność z KPO.

