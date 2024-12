Jacek Trela w Polskim Radiu RDC: Trybunał Konstytucyjny stracił swoją wiarygodność Adam Abramiuk 10.12.2024 13:55 Ten Trybunał Konstytucyjny stracił swoją wiarygodność — mówił w Poranku Polskiego Radia RDC Jacek Trela. Senator Polski 2050 ocenił w Poranku RDC wybór nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Bogdan Święczkowski, były prokurator krajowy oraz były szef ABW.

Jacek Trela (autor: RDC)

W poniedziałek, 9 grudnia, prezydent Andrzej Duda powołał Bogdana Święczkowskiego na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wybór ten skomentował w Polskim Radiu RDC Senator Polski 2050 Jacek Trela.

Zdaniem Treli, cała instytucja Trybunału to polityczna fasada poprzedniej władzy.

— Trybunał Konstytucyjny to jest tylko nazwa, to jest fasada. Zatem czy to będzie pan Święczkowski, czy to byłby kto inny, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ten Trybunał stracił swoją wiarygodność. Mówię o zaangażowaniu politycznym obecnych członków Trybunału Konstytucyjnego, w tym również pana Święczkowskiego — powiedział Trela w „Poranku RDC”.

Dotychczasowa prezes TK Julia Przyłębska zrezygnowała ze stanowiska pod koniec listopada, na kilka dni przed zakończeniem swojej kadencji sędziowskiej.

Nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z prawem prezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

W piątek - jak poinformowała sędzia TK, kierująca jego pracami Julia Przyłębska - Zgromadzenie Ogólne sędziów TK spośród czterech kandydatów wyłoniło dwóch, których kandydatury trafiły do prezydenta; byli to: Bartłomiej Sochański i Bogdan Święczkowski.

Przyłębska, która jest sędzią TK od grudnia 2015 r., została powołana na prezesa Trybunału 21 grudnia 2016 r. przez prezydenta Dudę. Jej kadencja jako sędzi kończy się w poniedziałek, 9 grudnia.

Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie jest krytykowany przez obecne władze i część prawników. 6 marca br. Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy”. Od czasu podjęcia uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Kim jest Bogdan Święczkowski?

Bogdan Święczkowski urodził się 22 maja 1970 r. w Sosnowcu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1996 r. zdał egzamin prokuratorski. W kolejnych latach pracował na stanowisku prokuratora w różnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Od 24 listopada 2015 r. do 6 marca 2016 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Później pełnił funkcję Prokuratora Krajowego i pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego.

8 lutego 2022 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 16 lutego 2022 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

