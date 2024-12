Szymon Hołownia: Prezydium Sejmu chce pozbawić wynagrodzenia posła M. Romanowskiego RDC 20.12.2024 13:17 Prezydium Sejmu chce pozbawić wynagrodzenia posła Marcina Romanowskiego, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Kierownictwo izby podjęło dziś uchwałę w tej sprawie - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał w prokuraturze 11 zarzutów. Śledztwo dotyczy możliwych nieprawidłowości w sprawie nadzorowanego przez Romanowskiego Funduszu Sprawiedliwości.

Szymon Hołownia (autor: PAP/Piotr Nowak)

Prezydium Sejmu przyjęło uchwałę, w której jednoznacznie potępia postępowanie posła PiS Marcina Romanowskiego i deklaruje wyciągnięcie wobec niego wszelkich prawnych i finansowych konsekwencji - powiedział w piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Jak dodał, sytuacja byłego wiceministra sprawiedliwości jest bezprecedensowa.

- Poprosił azyl polityczny, w ten sposób zdradzając własne państwo. Widzę w tym decyzję o trwałym uchylaniu się od wypełniania swojego poselskiego mandatu. W tej uchwale zwracamy się do służb Sejmu, aby znalazły sposób, aby jak najszybciej wyciągnąć praktyczne konsekwencje z decyzji pana posła Romanowskiego, bo skoro nie chce wypełniać swojego mandatu poselskiego, to oznacza, że nie powinien pobierać za to uposażenia, bo niby dlaczego mielibyśmy mu za to płacić - wskazał Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia zapowiedział też, że w związku z sytuacją z Marcinem Romanowskim w styczniu wniesie projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

- Projekt jest bardzo prosty. Artykuł 5a. „Poseł lub senator w czasie pozbawienia wolności albo względem którego wydano postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy”. Skoro do tego stopnia Zjednoczona Prawica, czy była Zjednoczona Prawica testuje polskie prawo, no to my musimy wyciągać z tego konsekwencje i tego prawa bronić przed kombinatorami, tchórzami i oszustami - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Będą dodatkowe zarzuty

Prokurator Generalny, szef MS Adam Bodnar podkreślił w piątek, że wobec posła Romanowskiego będzie kontynuowana procedura Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dodał, że prokuratura będzie podejmowała wszelkie możliwe działania, które są wynikiem zastosowania ENA.

Szef Prokuratury Krajowej Dariusz Korneluk zapowiedział w piątek, na wspólnej z szefem MS konferencji, skierowanie do Sejmu kolejnego wniosku o zgodę na pociągnięcie Romanowskiego do odpowiedzialności karnej, ponieważ planowane jest wobec niego ogłoszenie dodatkowych siedmiu zarzutów.

Prokuratura Krajowa zarzuca Romanowskiemu, który jako polityk Solidarnej Polski (a następnie Suwerennej Polski) był w latach 2019-2023 wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości - popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu. Przestępstwa te miały polegać m.in. "na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości".

Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty dotyczą również "przywłaszczenia powierzonego podejrzanemu mienia w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 milionów złotych oraz usiłowania przywłaszczenia pieniędzy w kwocie ponad 58 milionów złotych".

9 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla posła PiS Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. 12 grudnia prokurator wystawił za politykiem list gończy. W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury zadecydował o wydaniu za posłem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Tego samego dnia wieczorem jego obrońca mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że węgierski rząd na wniosek Romanowskiego udzielił mu prawa do azylu. Informacje potwierdził portalowi mandiner.hu szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana - Gergely Gulyas.

