Potrącił autem 11-latkę na hulajnodze i odjechał. Policjanci z Płońska zatrzymali kierowcę RDC 30.08.2023 19:47 Policjanci z Płońska zatrzymali kierowcę opla, który dwa tygodnie temu potrącił 11-latkę jadącą po chodniku elektryczną hulajnogą, a następnie odjechał. Sprawcą kolizji okazał się 48-letni płońszczanin. Wkrótce stanie on przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Wypadek z hulajnogą (autor: Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny/Facebook/Zdjęcie ilustracyjne)

Do potrącenia 11-latki doszło 15 sierpnia wieczorem na ul. Północnej w Płońsku. Kierowca osobowego opla, jak informowała wówczas policja, po kolizji, do której doprowadził wyjeżdżając z parkingu, wysiadł na chwilę z auta i po krótkiej rozmowie z pokrzywdzoną wsiadł do niego z powrotem, po czym odjechał, „twierdząc, że się spieszy”.

— Potrącona dziewczynka została przewieziona do szpitala. Na szczęście nie odniosła poważniejszych obrażeń — przypomniała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Rzeczniczka poinformowała o zatrzymaniu sprawcy kolizji, który był poszukiwany.

— W sprawie zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, prowadzone było postępowanie, dotyczące wykroczenia. Policjanci ustalili, że kierowcą opla, który potrącił dziewczynkę, był 48-letni płońszczanin — przekazała kom. Drężek-Zmysłowska.

Jak podkreśliła, sprawcy przedstawiono zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, a także zarzut kierowania bez uprawnień.

— Sporządzony został wniosek do sądu o ukaranie 48-latka — zaznaczyła rzeczniczka płońskiej policji. Wyjaśniła, że sprawcy kolizji grozi wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

