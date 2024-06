Otwarcie planetarium w Płońsku już za dwa tygodnie. Co będzie można zobaczyć? Alicja Śmiecińska 19.06.2024 20:43 Takiego obiektu nie ma w promieniu stu kilometrów. Nie mogę się doczekać, aż będzie otwarty — tak o otwarciu Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Płońsku mówi jedna z mieszkanek. Obiekt, jest już gotowy dla zwiedzających, a dzisiaj obył się premierowy seans „Marzenie o lataniu'” w technologii 3D. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 3 lipca. W RDC sprawdziliśmy, jakie atrakcje będą czekały dla odwiedzających.

4 Planetarium i obserwatorium w Płońsku (autor: RDC)

Planetarium i Obserwatorium im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku jest już gotowe dla zwiedzających. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 3 lipca. Dziś odbył się premierowy seans „Marzenie o lataniu'” w technologii 3D, na którym była nasza reporterka.

Koordynator prac obserwatorium i planetarium w Płońsku Adam Derdzikowski zdradza w rozmowie z RDC, czego mogą spodziewać się mieszkańcy.

— Będziemy oglądać gwiazdy, planety, Księżyc. Aktywność słoneczną będziemy mogli w bardzo rozległym zakresie podziwiać. Będziemy mogli się uczyć podstaw astrofotografii, również będziemy prowadzić obserwacje nocne. Mamy do dyspozycji osiem filmów. Oprócz tego tez szybko uzupełnimy ofertę o pokazy aktualnego wyglądu nieba, symulacje różnych zjawisk, protuberancje, rozbłyski na Słońcu — wymienia Derdzikowski.

Planetarium i obserwatorium w Płońsku powstały w budynku po dawnej wieży ciśnień oraz sąsiadującym z nią nowym obiekcie przy byłym dworcu PKP.

Mieszkańcy są zachwyceni inwestycją. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Alicja Śmiecińska.

— Takiego obiektu nie ma w promieniu stu kilometrów. To, że będzie on w Płońsku, to jest dla miasta niebywałą reklamą. Nie mogę się doczekać, aż będzie otwarty — mówi jedna z mieszkanek.

Planetarium i obserwatorium przez całe będą darmowe.

