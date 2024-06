Mieszkańcy czekali na to od lat. W Płońsku powstanie nowy stadion sportowy

Dzisiaj w Płońsku podpisano umowę na budowę nowego stadionu. Nowoczesny obiekt lekkoatletyczno-piłkarski z tysiącem miejsc na trybunach powstanie w miejscu wysłużonego stadionu z czasów okupacji. Ma on być gotowy do października 2026 roku. — To historyczna chwila dla miasta — mówi burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.