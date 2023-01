Zamiast przepompowni - tłocznia ścieków. Płockie Borowiczki bez uciążliwego zapachu Agnieszka Pazdecka-Maruszak 23.01.2023 19:21 Koniec uciążliwości zapachowych w płockich Borowiczkach. Zakończyła się budowa tłoczni ścieków, która powstała w miejsce przepompowni. Obiekt - jeden z największych tego typu w kraju - powstał u zbiegu ul. Mazowieckiej i Chełmińskiej.

2 Zamiast przepompowni - tłocznia ścieków. Płockie Borowiczki bez uciążliwego zapachu (autor: Wodociągi Płockie)

- Do potężnej studni, którą wkopaliśmy w ziemię, zamontowaliśmy gotowe urządzenie tłoczące z pompami, gdzie ścieków praktycznie nie widać. One napływają i są tłoczone, ale są niewidoczne, a przez to też nie ma odoru, nie ma zapachu. Jest to pierwsza tłocznia w Płocku, jedna z największych tłoczni w Polsce - mówi Andrzej Wiśniewski, prezes Wodociągów Płockich.



Tłocznia obsługuje płockie osiedla Imielnica, Borowiczki i Borowiczki Pieńki oraz Gulczewo. Inwestycja kosztowała ponad 3 mln zł.

