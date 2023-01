Nowy gazociąg w Sońsku. Mieszkańcy mogą już składać wnioski Alicja Śmiecińska 23.01.2023 17:27 Zakończyła się budowa gazociągu w Sońsku w powiecie ciechanowskim. To ponad 11 km sieci i dwie przepompownie. W poniedziałek odbyło się symboliczne odkręcenie kurka z gazem.

Nowy gazociąg w Sońsku. Mieszkańcy mogą już składać wnioski (autor: RDC)

- Jest to pierwszy etap, kolejny przed nami. Chcemy, aby gaz w kierunku południowym również dotarł, to jest Gąsocin, Sobokleszcz i okoliczne miejscowości. Ale przed tym oczywiście dalsza gazyfikacja. Tutaj są to pierwsze budynki użyteczności publicznej. Wiemy, że są zawierane umowy z podmiotami prywatnymi - mówi wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.



Do gazociągu zostało podłączone już przedszkole, w planach jest szkoła podstawowa, urząd gminy i ośrodek zdrowia.



- Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski - mówi dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie Emilia Banaszczyk. - Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych. W pierwszej kolejności oczywiście zlokalizowanych przy istniejącej, przybudowanej już sieci przy właśnie tych kilku kilometrach. I tutaj należy się udawać do gazowni w Ciechanowie - wyjaśnia.



Koszt podłączenia się do sieci gazowej to około 2 tys. zł.

