Zalane posesje w Wyszogrodzie. Wojewoda zapowiada natychmiastową pomoc Adrian Pieczka 23.06.2023 17:04 16 rodzin z zalanego Wyszogrodu może liczyć na natychmiastową pomoc doraźną. Rząd wesprze mieszkańców, którzy ucierpieli w środowej nawałnicy. W czwartek wojewódzcy urzędnicy razem z pracownikami gminy brali udział w oględzinach - informuje wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Wyszogród po ulewach (autor: Dzięki uprzejmości mieszkańców)

Wojewoda mazowiecki wraz z gminnymi urzędnikami byli w czwartek na oględzinach w Wyszogrodzie, przez który w środę przeszła ulewa. Jak zapowiedział Tomasz Bocheński, rząd natychmiast wesprze poszkodowane rodziny.

- Brali udział w oględzinach, teraz czekamy na protokoły, które zostaną spisane, jak dużo gospodarstw domowych zostało objętych tym podtopieniem. Z tego, co moje informacje wskazują na wczorajszy wieczór, jest to około 16 gospodarstw domowych, ale może być ta liczba większa - wyjaśnił wojewoda.





- Po złożeniu wniosków przez mieszkańców od razu przekażemy im pomoc doraźną - dodał Bocheński. - Zostaną pierwsze wsparcie finansowe, czyli tzw. pomoc doraźną do kilku tysięcy złotych na zakupienie potrzebnych rzeczy, które w takim momencie, kiedy dom jest podtopiony, trzeba go osuszyć. Jakieś folie, jakieś materiały budowlane. Te wszystkie środki zostaną dla mieszkańców przeznaczone - wskazał.





Zalane posesje

Po ulewie, która przeszła w środę przez Wyszogród, niektóre posesje zostały podtopione, woda dostała się też do piwnic. Zalane były drogi dojazdowe, ulice osiedlowe i kanały odpływowe. Na miejscu w czwartek był reporter Adam Abramiuk, który rozmawiał nie tylko z mieszkańcami, ale i burmistrz Wyszogrodu.

– Uruchamiamy wszystkie siły, żeby poprawić stan dróg, aby nasi mieszkańcy mogli się swobodnie poruszać. Będziemy chcieli pomóc mieszkańcom chociażby ze złożeniem wniosku do wojewody i wystąpienie o środki pomocowe – zapewniła Iwona Gortat.

Urzędnicy udali się też na tereny, które najbardziej ucierpiały w ulewie. Pytali poszkodowanych o straty i pomogą oszacować ich wysokość.

Poza doraźną pomocą ruszyły przygotowania do modernizacji kanalizacji deszczowej w rejonie bocznych ulic – Czerwińskiej czy Asnyka.

– W przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni z panią od kanalizacji i będziemy chcieli dokonać jakiegoś projektu – dodała burmistrz.

Pozostaje jeszcze kwestia na przyszłość – jak uniknąć podobnych powodzi po ulewach.

Burmistrz tłumaczyła, że w ostatnim czasie wyremontowano kanalizację na głównej ulicy Rębowskiej. To jednak nie wystarczyło ze względu na spadzisty układ miasta – cała woda spływa przez Wyszogród aż do Wisły.

Władze mają się więc teraz przyjrzeć wodociągom także na bocznych ulicach, jak Asnyka czy Czerwińskiej.

Według samych mieszkańców była to największa ulewa od co najmniej 30 lat. W akcję zaangażowanych było blisko 50 strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Ulewa w Wyszogrodzie

Ulewa rozszalała się w Wyszogrodzie około godziny 17:00. – Działania strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej koncentrowały się na ulicach Czerwińskiej, Asnyka, Narutowicza, Sienkiewicza oraz Pokoju. Strażacy pompowali również wodę z powierzchni magazynowej jednego z przedsiębiorstw – – relacjonował w środę rzecznik płockiej straży Edward Mysera.

Do godz. 22:00 straż pożarna interweniowała ponad 20 razy.

Na całym Mazowszu do godziny 20:00 strażacy interweniowali ponad 20 razy.

– Najwięcej w powiecie płockim: 9, w tym 8 w gminie Wyszogród. Były to głównie zalane piwnice, garaże, mieszkania czy kanały odpływowe. W powiecie mińskim: 3, w Warszawie: 3, w powiecie warszawskim zachodnim: 2. W pozostałych powiatach pojedyncze – informuje rzeczniczka Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska.

Według danych PSP w środę w związku z frontem burzowym strażacy interweniowali 486 razy. „Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa śląskiego (113), wielkopolskiego (102), łódzkiego (55), kujawsko-pomorskiego (54), małopolskiego (37), dolnośląskiego (31), mazowieckiego (29) i pomorskiego (26)” – przekazał rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

