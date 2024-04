Burmistrz Bodzanowa zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. „Powodów jest cała masa” RDC 09.04.2024 22:06 Burmistrz Bodzanowa pod Płockiem Jerzy Maciej Staniszewski z PSL, który startując z własnego komitetu przeszedł do drugiej tury wyborów samorządowych, zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Jego rywalem w tym głosowaniu miał być Jarosław Dorobek, bezpartyjny, startujący z własnego komitetu.

Burmistrz Bodzanowa zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. W II turze wyborów pozostał Jarosław Dorobek (autor: RDC)

We wpisie zamieszczonym we wtorek na swym profilu na Facebooku burmistrz Bodzanowa, zwracając się do mieszkańców miasta i gminy, oświadczył: „Szanując demokrację rezygnuję z rywalizacji w II turze wyborów w dniu 21 kwietnia 2024 r.”

Dodał jednocześnie: „Gratuluję i życzę przyszłemu Burmistrzowi panu Jarosławowi Dorobkowi realizacji wszystkich zaplanowanych obietnic. Jeszcze raz dziękuję moim wiernym wyborcom”.

Co było powodem rezygnacji?

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Staniszewski potwierdził, że we wtorek zrezygnował z kandydowania w II turze wyborów na burmistrza Bodzanowa. „Powodów jest cała masa. Jestem trochę zniesmaczony, zmęczony tą kampanią. W mieście i w gminie przelała się fala hejtu, na którą trudno reagować” - odpowiedział, pytany o przyczyny swej decyzji.

„Jestem człowiekiem spełnionym, za sobą mam dwie kadencje. Kończę w tym roku 70 lat. Pora zająć się rodziną, dziećmi, wnukami” - podkreślił. Przypomniał m.in., że za jego kadencji przywrócono tam status miasta. „Mam pełną satysfakcję, dlatego, że bardzo dużo zrobiłem dla miasta i dla gminy. Przez dziewięć lat wydałem na inwestycje 106 mln zł. To ogromna suma, za którą zrealizowaliśmy dokładnie 166 najróżniejszych przedsięwzięć” - oświadczył Staniszewski.

Ocenił jednocześnie, że jego praca jako burmistrza Bodzanowa, co pokazały wyniki I tury wyborów samorządowych, nie została doceniona przez część wyborców. „To, że się zrobi tak wiele dobrego, okazuje się, że nie przekonuje ludzi. Żalu jednak nie czuję” - zaznaczył.

Staniszewski poinformował, że oficjalną rezygnację ze startu w II turze wyborów samorządowych przekazał we wtorek w Miejskiej Komisji Wyborczej w Bodzanowie. Podkreślił, że swoją decyzję konsultował jedynie z rodziną, która ją poparła.

Zaskoczenie wśród rywali

Jarosław Dorobek, który w drugim głosowaniu miał rywalizować ze Staniszewskim, przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że rezygnacja burmistrza Bodzanowa była dla niego zaskoczeniem. „Szanuję jego decyzję, co mogę więcej powiedzieć. Dla mnie wybory trwają dalej” - oświadczył.

Dorobek zapewnił, że nadal będzie aktywnie prowadził swoją kampanię wyborczą, także poprzez media społecznościowe. „Będę starał się przekonać wyborców, żeby zechcieli pójść na wybory, i żeby zagłosowali na mnie” - powiedział. „Mimo tego, że jestem już jedynym kandydatem, to wciąż są wybory i to ludzie zdecydują” - dodał Dorobek.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, podczas I tury wyborów na burmistrza Bodzanowa, 7 kwietnia, ubiegający się o reelekcję 69-letni Jerzy Maciej Staniszewski, startujący z KW Wyborców Jerzego Macieja Staniszewskiego, uzyskał 1197 głosów, czyli 34,32 proc.

W głosowaniu tym lepszy wynik uzyskał 56-letni Jarosław Dorobek, startujący z KW Wyborców Jarosława Dorobka, który zdobył 1723 głosy, czyli 49,4 proc. Obaj przeszli więc do II tury głosowania w wyborach samorządowych.

W wyborach na burmistrza Bodzanowa startowała też 49-letnia Barbara Jachura, bezpartyjna, kandydatka KW Wyborców Barbary Jachury, która otrzymała 568 głosów, czyli 16,28 proc. i w związku z tym po I turze odpadła w samorządowej rywalizacji.

Jerzy Maciej Staniszewski jest emerytowanym żołnierzem zawodowym, absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Politechniki Wrocławskiej. Burmistrzem Bodzanowa został w 2010 r., a w 2018 r. ponownie wygrał wybory na to stanowisko. Jego rywalem był wtedy Jarosław Dorobek, który jest menadżerem, obecnie prezesem dwóch spółek miejskich - od 2002 r. do 2010 r. był on wójtem Bodzanowa, a w latach 2010 - 2018 radnym powiatu płockiego.

Z początkiem 2023 r. Bodzanów, położony ok. 30 km od Płocka, ponownie zyskał prawa miejskie, które posiadał już w latach 1351-1869.

