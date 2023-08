Wszystko o pszczołach w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego Katarzyna Piórkowska 13.08.2023 13:26 Można poznać ciekawostki z życia pszczół, samodzielnie wykonać świecę z węzy pszczelej czy zakupić świeży, pachnący miód. Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim koło Płocka zaprasza w niedzielne popołudnie na spotkanie z pszczołami i pszczelarzem.

Pokaz pszczelarstwa w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego (autor: Pixabay)

- Do domu można będzie wrócić z pamiątkową grafiką - mówi Magdalena Lica-Kaczan, kierowniczka skansenu. - Będą przygotowane kartki, ale też inne materiały, na których takie wybrane grafiki roślin, takich jak jabłoń czy nostrzyk, mniszek lekarski będzie można sobie odbić. Czy to na papierze, czy później oprawić w ramkę, ale też na tkaninach, torbach koszulkach - dodaje.

Oprócz aromatycznych, słodkich miodów będą czekały inne pszczele produkty, z których można na przykład samodzielnie zrobić pachnącą świecę.

- Będzie można wziąć udział w warsztatach świeczek z węzy pszczelej. To taki gotowy, woskowy produkt, ale żeby nie było zbyt nudno, to mamy ustalone, aby do tych świeczek dodać mikstury ziołowe, a następnie ją skręcić - dodaje Lica-Kaczan.

Na koniec spotkanie w skansenie teatr Małe Mi pokaże plenerowy spektakl "Fintikluszki - folkowe okruszki". Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Czytaj też: 20 zabytków z regionu płockiego dostało pieniądze na remonty