W Płocku ruszyła zbiórka darów „Paka dla rodaka”. Jak można pomóc? Izabela Stańczak 15.11.2022 08:25 „Paka dla rodaka” w Płocku rozpoczęta – w tym roku projekt realizowany jest z myślą o rodakach mieszkających w Mołdawii oraz Ukrainie. Paczki dotrą do miast partnerskich Płocka.

„Paka dla rodaka” w Płocku (autor: Tomasz Grudzień/Fundacja Przystanek Rodzina)

– Akcja przeznaczona jest przede wszystkim dla naszych rodaków, dzieci, młodzieży i osób starszych, którzy zamieszkują Bielce w Mołdawii i Żytomierz w Ukrainie. To są nasze dwa partnerskie miasta – mówi Albert Dyna z Fundacji Przystanek Rodzina.



Najbardziej potrzebna jest żywność długoterminowa oraz słodycze. – Pierwsza grupa to takie produkty jak mąka, cukier, kasza jęczmienna, gryczana, konserwy, puszki rybne. To są rzeczy, które chcielibyśmy, by znalazły się w każdej paczce. Drugi asortyment to słodycze, czyli czekolady, batony, jajka niespodzianki, które trafią do dzieciaków – podaje Dyna.

Organizatorzy planują przygotować około 500 paczek.

Dary można przynosić do 1 grudnia. Można również wesprzeć akcję poprzez zbiórkę internetową.

Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych krajów w Europie, średnia wysokość emerytury wynosi tam ok. 450 złotych. Ukraina z kolei od kilku miesięcy broni się przed Rosją. Okupanci chcą zrujnować obiekty infrastruktury cywilnej i regularnie ostrzeliwują ludność cywilną.

