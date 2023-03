„Toaleta to nie śmietnik”, czyli Wodociągi Płockie z zajęciami w szkołach

Papierowe ręczniki, zabawki, resztki jedzenia, leki i mnóstwo innych rzeczy zamiast do śmietnika trafia do toalet. Wodociągi Płockie co roku wydobywają z sieci kanalizacyjnej 700 ton takich odpadków. Kampania „Toaleta to nie śmietnik” ma uświadomić najpierw najmłodszym mieszkańcom Płocka, jak ważne dla działania kanalizacji są nasze codzienne dobre nawyki.