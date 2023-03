Wirtualna strzelnica dla studentów w Akademii Mazowieckiej w Płocku RDC 03.03.2023 21:42 W Akademii Mazowieckiej w Płocku otwarto w piątek wirtualną strzelnicę dla studentów kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną. Multimedialny system strzelecki został kupiony na potrzeby uczelni za 150 tys. zł dzięki dotacji Urzędu Miasta.

Wirtualna strzelnica w Płocku (autor: SZYMON LABINSKI/UM PŁOCK)

Wirtualna strzelnica w płockiej Akademii Mazowieckiej umożliwia równoczesne szkolenie od jednej do czterech osób, zależnie od rozmiaru obrazu wyświetlanego na specjalnym wielkoformatowym ekranie. System pozwala na wykorzystanie zarówno przystosowanych do niego replik broni krótkiej - pistolet, jak i długiej - karabinek w symulowanych różnych warunkach, np. terenowych czy pogodowych.

Jak wyjaśnia uczelnia, "ćwiczenia nacechowane są stopniowaniem trudności od prostych strzelań statycznych po dynamiczne", przy czym multimedialny system działa w oparciu o obserwację ekranu przez kamerę i detekcję miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej - celne oraz niecelne strzały obrazowane są bezpośrednio na ekranie.

Profesjonalny obiekt

- Jest to wirtualna, multimedialna, i co warto podkreślić, profesjonalna strzelnica, na której można korzystać z replik, które odpowiadają parametrami, w tym wagą czy odrzutem, prawdziwej broni. Strzelnica wyposażona jest w ekran umożliwiający tworzenie animacji oddających różne warunki do ćwiczeń strzeleckich, także strzelania dynamicznego - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej rektor Akademii Mazowieckiej prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki.

Jak dodał, kupno wirtualnej strzelnicy było możliwe dzięki dotacji celowej ze środków samorządu Płocka, a wartość dofinansowania dla uczelni wyniosła 150 tys. zł.

- Od wielu lat wspieramy rozwój Akademii Mazowieckiej wiedząc, że akademicki Płock to nie tylko hasło, ale konkretne działania. Dzięki strzelnicy będą mogły odbywać się nie tylko teoretyczne, ale też praktyczne ćwiczenia z udziałem studentów kierunków bezpieczeństwa, które cieszą się dużą popularnością wśród młodych ludzi. Mam nadzieję, że strzelnica uatrakcyjni ten profil studiów naszej uczelni - powiedział prezydent miasta Andrzej Nowakowski.

Obecnie w płockiej Akademii Mazowieckiej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną studiuje prawie 200 studentów.

Podczas oficjalnego otwarcia wirtualnej strzelnicy jej możliwości sprawdzili m.in. rektor uczelni i prezydent Płocka, a także przedstawiciele płockiej Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej, strzelając z karabinków do tarcz i celów terenowych.

Ponad 1,8 tys. studentów

Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona z przekształcenia Mazowieckiej Uczelni Publicznej na podstawie ustawy podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w sierpniu 2022 r. Kształci się tam ponad 1800 studentów. Studia I i II stopnia odbywają się na trzech wydziałach: nauk humanistycznych i informatyki, nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu - na wydziale tym dostępne kierunki to: pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne i II stopnia, położnictwo - studia I stopnia stacjonarne oraz kosmetologia - studia I stopnia stacjonarne.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyraziło zgodę na prowadzenie przez Akademię Mazowiecką od 1 października 2023 r. studiów magisterskich na kierunku lekarskim - w czerwcu rozpocznie się nabór studentów. Uczelnia zakłada, że wraz z uruchomieniem kierunku lekarskiego naukę podejmie tam 60 osób.

Jak wynika z danych płockiego Urzędu Miasta, na rzecz Akademii Mazowieckiej, wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a potem - Mazowieckiej Uczelni Publicznej, tamtejszy samorząd przekazał od 2018 r. ok. 2,5 mln zł, w tym na doposażenie i projekty naukowe.

